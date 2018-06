Refinería SAU: la preocupación de mil familias

El lunes pasado el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca-La Pampa fue comunicado oficialmente por la empresa Refinería Bahía Blanca Sau que al no haberse logrado un acuerdo respecto al precio de compra del petróleo crudo para el abastecimiento de la refinería con la empresa Vista, se procedió al paro de las unidades de producción.

Fabio Pierdominici, dirigente del gremio, detalló los pormenores de una situación que impacta fuertemente en los trabajadores directos e indirectos de la entidad. No obstante, es optimista en cuanto a que haya una solución rápida para las casi mil familias que están ligadas d euna u otra forma con la empresa.

“Al ser un tema comercial, los números siempre tienen solución mientras haya buena voluntad. Entendemos que es un actor importante el Estado Nacional y por eso nuestro representante más directo, el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay nos recibió y en la reunión también participó el presidente del Consejo Deliberante Nicolás Vitalini, donde luego nos cruzamos y les transmitimos nuestra inquietud y pusimos en conocimiento de toda esta situación a los consejales de los distintos bloques”, esgrimió.

El dirigente gremial contó que “al intendente le solicitamos que retransmita la información que le dimos y que sea una voz que pida o busque los canales necesarios para encontrar una solución y preservar esta fuente de trabajo que son tan importantes para la ciudad de Bahía Blanca”.

“Estamos a la espera que se den los ámbitos de discusión, que el Estado se acerque a la empresa y se logre un acuerdo en los números como para que la refinería continúe trabajando”, expresó.

La situación actual es compleja y Pierdominici no lo aculta.

“En los 27 años de la refinería, es la primera vez que nos toca vivir una situación así, de que estén parada todas las unidades con cierta incertidumbre y temor de los trabajadores, que comienzan a surgirles las dudas de saber si van a tener una continuidad laboral o si está en peligro si fuente laboral”, comentó.

“Está claro que lo único que nos tranquiliza es que con buena voluntad es un tema solucionable, porque no existe un conflicto gremial o algo difícil de asimilar, sino que es una cuestión comercial”, adosó.

Según cuentan desde el Sindicato, “la refinería hoy no es rentable por una combinación de eventos que hacen que el valor del crudo para aquellas que no son integradas ronde alrededor de los 66 dólares y se venda con un desfasaje del producto entre los costos y la venta final de los surtidores en alrededor de 30 por ciento y eso representa pérdidas millonarias para la refinería. De esta manera, nos fue manifestado por la nueva empresa que señala que recién llegada a la Argentina no está dispuesta a perder esa importante suma de dinero”.

“Hoy la respuesta y el resorte para que salga lo tiene el Estado Nacional, realizando cambios y colocando alguna herramienta a disposición para que sea viable la producción”, sostuvo Pierdominici.

Además, la entidad manifestó que “hasta hace muy poco tiempo atrás se sabía lo que valía un valor llamado crudo criollo, que se había establecido a la inversa, para proteger a la actividad de exploración y explotación, cuando el crudo bajaba por debajo de su umbral de alrededor de 50 dólares el barril, para que no se provoquen gran cantidad de despidos ni se resienta las economías de las provincias productoras de petróleo, que por lo general es uno de los principales recursos de financiamiento. Eso lo sostenían las refinerías y el usuario en el surtidor y se compensaba la diferencia para que no haya un parate en la exploración y explotación”.

“Ahora se invirtió la cuestión, el barril de curdo está muy por encima de esos 50 dólares promedio, está llegando a los 80 dólares el barril, y nosotros consideramos que tiene que haber algún tipo de herramienta que proteja sobre todo la producción de las refinerías que no tienen petróleo propio. En este caso en la Argentina sería la situación de la Shell y de Sau. Las demás licúan un poco este déficit porque procesan crudo de ellos”, describió.

Finalmente, Pierdominici sostuvo que se calcula que “unas mil familias se encuentran en una situación de incertidumbre, porque hay 300 bajo convenios, más otros 200 fuera de convenio, unos 300 camioneros, proveedores, prestadores de servicio directos e indirectos, entre otros”.