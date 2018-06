Supernova vuelve con repertorio renovado

El nombre del nuevo espectáculo del trío de jazz bahiense Supernova es "Concepto". Se realizará el próximo sábado, desde las 21.30, en el Teatro Municipal.

Las entradas generales estarán a la venta de martes a domingos, de 17.30 a 20.30. El valor es de 100 pesos anticipada y 150 en puerta.

Será el primer concierto oficial y abierto para todo público que el trío realizará en la ciudad de Bahía Blanca tras su histórico y recordado paso por la Usina del Arte y el Teatro Sony, ambos en CABA durante el 2017.

Está integrado por Fernando Balestra (piano), Lisandro Diez (contrabajo) y Fernando Tomassini (batería).

A través de un repertorio totalmente renovado Supernova Jazz Trío recorrerá diferentes estéticas de la música popular unificados a través de un tratamiento jazzístico y un sonido camarístico propio del trío.

En esta oportunidad actuaran en carácter de músicos invitados Ivan Prosiuk en violín, Marcos Miskulin en voz y la intervención coreográfica de Manuela Diez.

La explosión

La explosión de Supernova se dio a fines de 2013 pero su luminosidad continúa en expansión como ocurre con las grandes colisiones de los cuerpos celestes.

Con tres artistas jóvenes pero con gran trayectoria el grupo supo tomar decisiones muy acertadas e ir cambiando para captar a cada vez más público.

Una de las claves es la amplitud en su repertorio que no sólo abarca standards sino que también se pasea por arreglos de canciones de Luis Alberto Spinetta, algunas cosas de folklore (gran versión de La Pomeña) y tango contemporáneo.

Además reversionan temas de los 70' y los 80', como Just the Way You Are de Billy Joel.

El año pasado tuvieron la oportunidad de presentarse en la Usina del Arte (La Boca, Buenos Aires), donde los aplausos del público demostraron que la ciudad ya les queda chica.

“Tocar en la Usina fue una emoción intensa, inconmensurable. Si bien SJT había actuado dos veces fuera del pais, ese concierto fue el bautismo de fuego en un territorio cosmopolita y súper artístico como la Ciudad de Buenos Aires”, contó Fernando Balestra.

Tomassini está feliz

Fernando Tomassini, uno de los bateristas más reconocidos de la ciudad , integrante también de la fila de percusión de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, está feliz con el proyecto del trío jazzero.

"Me alegra que podemos mantener la racha que venimos haciendo ya hace seis años. Ofrecemos un nuevo espectaculo todas las temporadas en el mejor teatro de la ciudad, y eso para nosotros es muy positivo y motivador", confió Tomassini, quien además integra el grupo de percusión Enclave.

"Lo que más me gusta de Supernova es que convergen mis conocimientos musicales, junto a dos grandes profesionales de la música. Es un proyecto musical serio y rentable. Tenemos la posibilidad de grabar discos a nivel nacional e internacional u hacemos shows en las mejores salas del país. Como si fuera poco, puedo tocar mis composiciones con el trío", aclaró Fernando Tomassini.