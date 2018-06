Caso Almada: piden que se haga cargo la fiscalía de delitos complejos

Pasaron más de dos años y la muerte de Ángel Almada sigue marcada por los interrogantes y la falta de certezas.

Mientras la causa aún no tiene una fiscalía definida, ya que, según indicaron fuentes oficiales, en las últimas horas el fiscal Jorge Viego se excusó de seguir interviniendo, el abogado Leandro Aparicio, quien asiste a la familia del chico fallecido, consideró que las actuaciones deben ser giradas a la UFIJ de delitos complejos, a cargo de Gustavo Zorzano.

En este sentido, trascendió que durante la próxima semana la Fiscalía General definirá quién continuará con la investigación.

Como se informara, el joven de 17 años dejó de existir el 8 de marzo de 2016, tres días después de caer de un puente peatonal de Ingeniero White.

Aparicio dijo que la causa no avanza desde febrero y que “excede a un simple homicidio”.

Agregó que resulta "compleja” como consecuencia de la “intervención de policías y políticos”.

“Hoy en día nadie está investigando la causa por el homicidio de Ángel Almada”, señaló.

Describió que días atrás, previo a la resolución de Viego, había presentado un escrito reclamando que el representante del Ministerio Público tomara una decisión, ya que, según mencionó, “hay medidas de prueba pendientes”.

“Pedimos que se hagan pericias a 13 teléfonos celulares, pero a casi dos años y medio de la muerte de Ángel todavía no tenemos los resultados. Tampoco contamos con el informe de la pericia al celular de él”, agregó.

“Esta es una causa compleja que la tiene que instruir la fiscalía especializada del doctor Zorzano (en referencia a la UFIJ Nº 10”, explicó.

Cabe recordar que en forma paralela se instruye otra causa en la que se encuentran imputados el exdelegado municipal de White, Marcelo Acosta; el comisario Emir Mansilla, que al momento del hecho era jefe de la seccional Tercera de la localidad portuaria; la suboficial de policía Magalí Ayala; Cintia Cerdeiro y Horacio Pagotto.

El fiscal Romero Jardín, que subroga en la UFIJ Nº 3, indagará entre el 3 y el 5 de julio a los cinco sospechados de entorpecer la investigación.

Los uniformados están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que a Acosta se lo imputó de usurpación de autoridad (arrogarse funciones no inherentes a su cargo).

Cerdeiro y Pagotto están investigados por falso testimonio. A la mujer también le imputan un encubrimiento.