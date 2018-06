¿Cómo están los animales del zoológico a cuatro años de su cierre?

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

En junio de 2014 se llevaron a los últimos animales que todavía vivían en el zoológico del parque Independencia.

Cuatro años después nos preguntamos qué sería de sus vidas y en el Complejo Ecológico de América encontramos la respuesta.

“Si fuera por lo que aportó la Municipalidad de Bahía Blanca, los animales andarían mal, la verdad es que estamos bastante enojados por el incumplimiento de su palabra. Habíamos pactado que nos iban a ceder todos los materiales que pudieran extraerse, que a nosotros nos serían de gran utilidad, pero nunca cumplieron”, explicó Adelmar Funk, director del ecoparque de la localidad de América, partido bonaerense de Rivadavia.

Funk explicó que ni bien comenzó el desmantelamiento del zoológico local, durante la intendencia de Gustavo Bevilacqua, algunos elementos que se pudieron desarmar sí fueron trasladados hasta América, pero que por un grave problema familiar él debió abandonar las tratativas por un tiempo y cuando intentó reanudarlas el nuevo gobierno municipal negó toda colaboración.

“A mí no me importa cuál es el gobierno de turno, yo le reclamo lo prometido al municipio de Bahía Blanca, que es el único del país –-de todos los que cerraron zoológicos en los últimos años-- que no cumplió con lo pactado”.

Y agregó: “Son distintos materiales, principalmente de hierro, que son muy caros, el zoológico de Bahía los tiene en gran cantidad y los necesitamos. Si bien no tenemos pensado hacerlo, podríamos actuar judicialmente porque la ley dice que el responsable del sostenimiento de los animales de un zoológico que cierra es el propio zoológico”.

Con respecto al estado de los animales trasladados desde nuestra ciudad, Funk dijo que “los animales están muy bien gracias a que nosotros trabajamos bien con ellos”.

Contó por ejemplo que las dos leonas están ubicadas en un ambiente de una hectárea, el más grande de Sudamérica para la especie, y que si bien costó mucho la adaptación, conviven con un león macho.

Por el lado de los pumas, el director del zoológico no tradicional explicó que de los tres provenientes de nuestra ciudad, la hembra murió de vieja a fines del año pasado y los dos machos se encuentran en perfecto estado aunque no los pudieron adaptar a otros ejemplares de la especie, “algo común cuando son aguerridos y territoriales”.

Pero los dardos lanzados por Funk no fueron dirigidos solo a la Municipalidad, las entidades de protección animal también los recibieron.

“Las instituciones animalistas que en ese momento nos eligieron a nosotros para albergar a los animales, que bregaron, insistieron y muchas veces hasta pelearon de mala manera con la gente que quería que el zoológico siguiera abierto, también nos han dado la espalda, ya que en ningún momento intervinieron para que la Municipalidad nos cediera los materiales”, acusó el director del complejo de América.

“Es común que estas agrupaciones luchen por el cierre de un zoológico y después se desentiendan de lo que sucede con los animales. Les pedimos por favor que nos ayudaran a tratar de que se cumpla lo pactado con la comuna y no movieron un dedo, dijeron que se iban a ocupar pero nunca más nos dieron bolilla”, sostuvo Funk.

Otras especies también

No solo especies tan populares como leones y pumas habitaban el zoológico del parque Independencia y continuaron su vida en América. Ciervos, guanacos, tortugas, monos, entre otros, hoy viven en un ambiente más acorde a su naturaleza luego de años de cautiverio en nuestra ciudad.

“Algunos monos se han adaptado a vivir libres, están en un bosque gigante de 374 hectáreas, de las cuales 40 están afectadas a nuestra institución. Lo mismo ocurre con todas las especies, viven bien y están cuidadas. Algunos ejemplares lógicamente han muerto en estos cuatro años, pero los demás viven en ambientes dignos para ellos y seguros para los humanos”.

Entidad sin fines de lucro

El Complejo Ecológico de América es una asociación civil sin fines de lucro que se sostiene con donaciones, la cuota de sus socios y lo recaudado por las entradas al zoológico.

“La figura legal es zoológico pero porque cuando se fundó no había otro encuadre, claramente somos uno no tradicional. Los espacios son abiertos, amplios y las visitas se asemejan más a un safari que a un camino de jaulas. Los recorridos son a pie, por senderos habilitados que no molesten a los animales. De hecho, muchas de las especies de Bahía todavía están en un sector que el público no puede visitar”.