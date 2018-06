Zonal: Federico Elías, un juvenil que, desde hoy, pasará a ser mayor

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“Fede, entrá”, le indicó Sebastián Ginóbili. El pibe se había ganado la confianza del técnico. Aunque tenía que meterla para que no se terminara la temporada de Bahía Basket en la Liga Nacional.

Restaban 4 segundos, perdían 77-74 ante Obras.

“Dos minutos antes de esta jugada -recordó Fede- le dije a Clemente (Anníbali), el kinesiólogo, que si había un último tiro no sólo que quería entrar, sino que iba a meterlo. Me puse recontra contento cuando me llamó Sepo; me subió la adrenalina y el corazón me latía a mil”.

La jugada que dibujó el DT salió. Le faltó el final.

—¿Te considerabas preparado para ese momento?

—Hacía rato que estaba preparado para un tiro así. Me sentía con muchas ganas de tomarlo.

—¿Y después de fallarlo, qué te pasó?

—En el mismo momento que miré el tablero, me quedó grabado el 77-74. El tiro lo voy a tener en la cabeza hasta que no se presente la oportunidad de meter otro importante.



Esa presentación de Federico Elías -o Gastón Federico para ser exactos-, lo pinta de cuerpo entero.

Tiene la personalidad que necesita un tirador. Ese que puede entrar siendo juvenil a tomar el último lanzamiento, errarlo y querer revancha.

Es el mismo pibe que hoy -con 18 años- debutará en la selección Mayor de Bahía, ante Punta Alta, por el Zonal.

—¿Ya te sentís un mayor?

—No sé si mayor, pero en cada lugar donde estoy siento confianza en mi juego y la misma que un mayor. Si tengo que tirar, la tiro; si se presenta la posibilidad de penetrar, penetro.

—¿Qué significa jugar para la selección bahiense?

—Quiero ver cómo me siento. Espero tener cantidad de minutos y aprovecharlos al máximo.

—¿Esperabas la convocatoria?

—El año pasado fui sparring. Me sorprendió la convocatoria, porque está muy cerca el Provincial de Juveniles (desde el miércoles, en La Plata). Siento una alegría enorme.

—¿Haber integrado el año pasado la preselección argentina que iría al Mundial U19 fue lo más importante que te pasó?

—Sí. A nivel local, integré todas las selecciones siempre que jugué el segundo año de cada categoría, hasta el año pasado, que estuve en el primero de Juveniles.

—¿Esto marcó de alguna manera una evolución?

—Sí. Me dolió muchísimo cuando me cortaron en el primer año de Cadetes. Ya en Juveniles me propuse estar el primer año.

—¿Te movilizó ese desafío?

—Sí. Me molestó y me dolió no haber quedado, porque estaba en un buen momento.

—¿Sos un tirador natural o trabajado?

—Natural. En Argentino (jugó desde los 4 hasta los 14 años) era un base tirador. Después, seguí los pasos de Martín “Tete” Macaya y me fui a Napostá. Pero me transformé en un dos tirador recién en Bahía Basket. Aunque siempre me gustó tirarla, je. Mi viejo (Gastón, ex jugador) tiene buena mecánica de tiro; creo que lo heredé.

Paralelamente al básquetbol, Fede estudia traductor de inglés. Mide 1m88 y tiene una hermana, Rosario, de 15 años, voleibolista de Olimpo.

—¿Qué debés sumarle a tu juego?

—Primero, consolidarme en el lado defensivo; ser más fuerte y defender mejor. Sumar kilos y masa muscular, entre otras muchas cosas.

—¿Qué estás sacrificando con tal de ser mejor basquetbolista?

—Las juntadas con amigos o las salidas es lo que más se extraña. También, los veranos. Pero es lo que uno elije; si querés mejorar, debés sacrificarte.

Federico eso lo asumió una tarde de noviembre, de 2015.

“Estaba preparado para irme de viaje a Brasil con mi familia y me llamó Mauro Polla (DT de Bahía Basket) diciéndome que me confirmaba en el equipo de Liga de Desarrollo. Y decidí quedarme entrenando”, recordó.

A partir de ahí Federico modificó algunas rutinas, hábitos y costumbres, aunque hay algo que no negocia por nada: el asado de su abuelo Raúl (padre de Gabriela, su mamá), que cada domingo, religiosamente, comparten en familia.

En consecuencia, además del aplauso para el asador, hoy los Elías tendrán otros dos motivos para celebrar: el Día del Padre y el debut de Fede con la Selección Mayor.

Los detalles

El partido entre Bahía y Punta Alta se disputará en Villa Mitre, desde las 20, arbitraje de los tresarroyenses Lucas Bianco y Rodrigo García.

La serie será a dos juegos, previendo la revancha para el martes, en Altense, a las 21.

El ganador de ambos partidos o, en caso de repartirse triunfos, quien logre mayor diferencia, se clasificará automáticamente al Provincial, a desarrollarse en San Nicolás, del 4 al 7 de julio.

Bahía Blanca

Fabián Sahdi (Libre), Franco Ruesga (Olimpo), Bruno Pallotti (Napostá), Lucas Chaves (El Nacional), Federico Elías (Bahía Basket), Federico Harina (Villa Mitre), Agustín Dottori (Liniers), Emilio Giménez (Olimpo), Cristian Miguel (Villa Mitre), Valentín Bettiga (Olimpo), Ramiro Heinrich (Villa Mitre) y Franco Pennacchiotti (Bahiense). DT Andrés Iannamico.

Punta Alta

Ezequiel Pordomingo (Altense), Lucas Lucchetti (Pellegrini), Matías Jaimes (Somisa de San Nicolás), Juan Pablo Coronel (Los Andes), Gastón Chaves (Los Andes), Braian Baier (Los Andes), Guido Canella (Los Andes), Nahuel Altamirano (Altense), Guillermo Mallemaci (9 de Julio), Diego Trejo (Deportivo La Plata), Juan BIgnacio Bellozas (Napostá) y Francisco Filippa (Bahía Basket). DT: Gustavo Munafó