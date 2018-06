Salta le canta a Bahía Blanca con todo su folklore

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Los del Huayra son un grupo bahiense, de eso no hay dudas. Sin embargo desde sus comienzos hacen música folklórica norteña, más precismante de la provincia de Salta.

Es que uno de sus fundadores nació allá. Pichi Herrera (guitarra y voz) llegó a nuestra ciudad hace 45 años por cuestiones laborales. Pero la guitarra siempre la tuvo debajo del brazo.

"Recuerdo que en esa época había unos boliches que se llamaban La Mufa o La Botica en donde siempre nos juntábamos a guitarrear con todos los músicos de acá de Bahía. Así comencé a cosechar amigos y a meterme en el ruido", contó Herrera.

"Puedo nombrar, entre otros, a los chicos de De Sal y Canto y tantos otros. Bahía me recibió muy bien. Por eso me quedé y sigo después de tantos ańos. Me pude mimentizar con la gente y con el paisaje", aclaró Pichi.

En modo de agradecimiento por todo lo que la ciudad le dio, organizó un espectáculo para el próximo viernes en el Teatro Municipal.

Allí, no sólo tocará su grupo Los del Huayra, sino que también estará su co provinciano, el guitarrista y cantautor Rodrigo Pequeño, quien actualmente reside en Córdoba.

Además, participará como invitado Guillermo Aberastury y el grupo de danza Motor Colectivo.

A cargo de la presentación de los números artísticos estará Marcela Gutiérrez.

Por primera vez

Esta será la primera fecha en que Los del Huayra cumplirán doble función: la de actuar y la producir la fecha.

"Hacía rato que no tocábamos en el Municipal. La última vez creo que fue cuando ganamos el Pre-Cosquín. Es muy especial tocar en el teatro, nos entusiasma mucho. Además, no muchas provincia ni lugares del país tienen un espacio como este. Para cualquier artista que pisa ese escenario es importantísimo", aclaró Pichi Herrera.

—¿Están cómodos en el rol de productores?

—Es la primera vez que nosotros organizamos de esta manera un evento. Siempre fuimos sólo participantes, pero ahora nos hicimos cargo también de la organización. Para nosotros es una satisfacción hacer esto y poder devolverle un poco a Bahía todo lo que uno vivió durante estos 45 años en la ciudad.

—¿Podés adelantar el nombre de alguna de las canciones que harán el viernes?

—Son mayoría de canciones de nuestra provincia. Siempre nos basamos en eso, en temas de Cuchi Leguizamón o César Perdiguero, entre muchos otros. Ahora estamos por ejemplo con una zamba que se llama Cantando Salta y una chacarera que se llama Sol de Salta, ambas son son de autores nuevos.

Los del Huayra se completa con Fito Fernández (voz), Matías Campos (percusión) y Bartolo Van Pamellien (guitarra).