Para pasar el invierno, el comercio local entra en economía de guerra

--Buen día, Juan María. ¿Preocupado por la selección?

--Como todo el mundo, pero uno jamás deja de ser optimista, aunque coincido con ese mensaje por Whatsapp que anda dando vueltas donde se le pide a Sampaoli que ponga al dólar de 9 porque está imparable.

--Uhhhh… ¿Ya tenías que tocar esa cuestión? De esta forma no hacés más que abrir la puerta al tema económico, donde nos fuimos al descenso.

--Perdón amigo, pero no hago más que hablar de lo que todos hablamos por estos días y parece que hay bastante mar de fondo...

--¿A qué te referís?

--A la situación del comercio local. En términos generales se habla de una caída de entre el 30 y el 40 por ciento, en unidades, dependiendo de los rubros.

--Sí, eso se nota a simple vista, al igual que el malestar.

--Mirá, el viernes me junté con mis amigos de la peña Don Pedro y Cherry, un contador más terrible que José Espert en materia de afilar el lápiz, me dijo que ya hay varios comerciantes que se empiezan a organizar no sólo para pasar el invierno, sino también la primavera y el verano.

--Bueno, no será para tanto.

--No sé si es para tanto, pero te puedo adelantar que hace tiempo que todos coinciden en evitar horas extras, al tiempo que deciden adelantar vacaciones, bajar viáticos, centralizar despachos y apagar los carteles luminosos. Se ataca lo que no afecta operatividad, por ejemplo, personal de limpieza y cero inversión en mantenimiento.

--Economía de guerra parece...

--Así es, incluso nadie lo blanquea pero los despidos están presentes. Y te digo más, en este escenario parece que la Corporación volvió a la carga con el tema del horario corrido como una forma de bajar costos, sobre todo en servicios públicos.

--¿Pero no había fracasado el año pasado?

--Bueno, yo sólo te digo que hicieron un sondeo y recibieron bastantes quejas porque en realidad no pocos comerciantes señalan que uno de los principales problemas es la venta en ferias clandestinas, el comercio ambulante y la evasión de competidores desleales.

--A esto sumale la calle Alsina cerrada.

--Ni hablar, allí el malestar es tan grande que algunos hasta están pensando ir judicialmente contra el municipio por los atrasos que acumula la empresa a cargo de la semipeatonalización. Ayer leí que a fines de julio estaría terminada, pero realmente hoy, luego de cinco meses, es un páramo.

--Claro, y a la baja en las ventas agregale los aumentos en los alquileres y en los servicios. Por supuesto que si te ponés del lado de los consumidores las quejas por los aumentos son más que lógicas, pero varios comerciantes no ven la luz al fondo del túnel porque a ellos les llegan todas las semanas listas con remarcaciones y si ellos aumentan los precios nadie les va a comprar.

--Tal cual. El otro día me comentaron que algunas inmobiliarias, después de muchos años, ya están recurriendo a sus abogados porque cada vez hay más casos de gente que no paga el alquiler. Esperemos que la situación cambié y que, al mismo tiempo, desde el sector político se acompañe el ajuste que está haciendo todos los días el sector privado.

Habrá un nuevo Valentín Vergara

--El margen es cada vez más pequeño, pero levantemos un poco el ánimo con alguna noticia positiva. ¿Es mucho pedir?

--Si rascamos el fondo de la olla siempre algo se encuentra. Me dijeron que el intendente cerró esta semana con el ministro Santiago López Medrano la obra de construcción de un nuevo edificio para el instituto de menores Valentín Vergara.

--¿Dónde se va a hacer?

--En un terreno cedido por el Municipio en Los Tamariscos y Fragata Sarmiento, muy cercano al cementerio parque El Recuerdo. El propio ministro de Desarrollo Social vendrá el próximo mes para darle detalles del proyecto a los jueces de menores, quienes tiempo atrás le habían expresado la necesidad de contar con un instituto de este tipo.

--¿Alguna otra buena nueva?

--Esta no será la única visita de un ministro a Bahía. El miércoles estará el titular de la cartera educativa de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny, quien compartirá con Héctor la inauguración de otra escuela nueva, en este caso la secundaria que se construyó en Luiggi casi Chiclana, detrás de la histórica escuela 1. Y el viernes llegará el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís (foto).

--¿Va a inaugurar algo?

--No, se reunirá en Bahía con el consejo asesor del programa de Desarrollo del Sudoeste y con varios intendentes. El mismo día andará por la ciudad del secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mc Allister. El colorado inaugurará una cancha de fútbol sintético que el Municipio realizó en terrenos linderos con la delegación Norte, en calle Vieytes, entre otras actividades.

Sesquicentenario y El Cholo

--¿De las grandes obras para Bahía tenés alguna novedad?

--No mucho, salvo que el jueves se firma el acta para el comienzo formal de la autopista de Sesquicentenario y Viaducto en El Cholo.

--¿Y me lo decís así de tranquilo? ¿No te mueve un pelo saber que una megaobra está a punto de comenzar?

--No se me mueve un pelo porque me enteré que a Esuco, la principal empresa que tendrá a cargo los trabajos, los números no les cierran. Los costos aumentaron muchísimo y encima las tasas de interés están por las nubes. Esto es un problema muy grande porque todo el mundo sabe que el gobierno nacional va a pagar a cuenta gotas todas las obras. En este caso estamos hablando de una inversión que supera los 2.000 millones de pesos.

--Bueno, pero que se vaya a firmar ya es un paso...

--Sí, a partir de la firma la empresa tiene entre 30 y 40 días para empezar las obras. Hasta ahora ha venido haciendo trabajos preliminares como mediciones y armado del obrador.

--¿Y las que se van a hacer por el sistema Participación Público Privado?

--La que tiene reales chances es la vía Bahía Blanca-Vaca Muerta, el resto habrá que ver, sobre todo porque como te venía diciendo el FMI no ve con buenos ojos la ejecución de este programa y lo considera “deuda encubierta”. Esto quedó demostrado en la carta de intención y el memorándum de entendimiento técnico entre Argentina y el FMI que publicó el ministerio de Hacienda el jueves pasado.

Unos miran a Neuquén y otros a Calderón

--¿De la Unión Industrial y Servicios de la Patagonia supiste algo más?

--Que marcha viento en popa. En su constitución están empresarios locales y neuquinos con la idea de sumar esfuerzos detrás de uno de los pocos proyectos que funcionan en el país: Vaca Muerta. En los próximos días te doy más novedades, pero no quiero dejar de mencionarte una propuesta que alguien le acercó al intendente.

--Dale, me interesa.

--Por lo que pude saber un empresario metalúrgico tiene varios inversores interesados en armar un parque industrial en la zona de Calderón, donde la Muni posee un campo que en la época de Jaime Linares iba a destinarse al frustrado parque ladrillero. ¿Te acordás?

--Sí, claro, pero no entiendo adónde querés llegar.

--Por lo que sé, y de muy buenas fuentes, este metalúrgico juntaría unos 30 millones de dólares para el proyecto, el cual apuntaría a ser una especie de subzona franca con miras, incluso, a abastecer una eventual radicación de Amazon. Me dijeron que este empresario tendría información de primer nivel, casi confidencial, como para encarar, con fondos de terceros, una operación de este tipo. ¿Qué tal?

--Me suena medio loco, pero bueno, algo debe haber si te lo dijeron buenas fuentes. ¿Qué más tenés?

--En breve, como te lo había anunciado en esta misma mesa, vamos a ver otro edificio histórico de la zona céntrica con una gran empalizada protectora.

--¿Cómo la Escuela Nº 2, que tantas críticas recibió?

--Así es. Se trata de uno de los que está ubicado en la manzana fundacional de Bahía, y que también necesita urgente mantenimiento: el inmueble donde funciona la Aduana, ubicado en Estomba y la avenida Colón.

--¿Y qué se piensa hacer en ese caso?

--Mirá, me dicen que la protección del edificio se va a colocar de acá a unos 2 meses y que después se iniciará la obra, que incluye mejoras adentro, en el frente y en la vereda de la construcción que data de 1917, aunque sin reformas de fondo para respetar su perfil original, por tratarse de patrimonio arquitectónico.

--Esto, me imagino, motivó cambios en la atención.

--Sí. Desde fines del año pasado existe un local de la Aduana dentro del Correo, que sirve para simplificar algunos trámites que tienen que ver con la importación de productos, mientras que las oficinas administrativas pasaron transitoriamente a la sede de la AFIP, en la calle San Martín, aunque después retornarán a su sede de origen.

--¿El edificio va a tener la misma función, una vez que sea readecuado?

--Me confirman que se reflotó un proyecto de hace algunos años, de darle una impronta más local a las actividades. Quieren disponer de un salón auditorio o de exposiciones para proyectos locales y de uso comunitario y también otorgarle un espacio a los Veteranos de Malvinas. De hecho, el delegado local de la Aduana, Federico Baiges -llegó hace un año a la ciudad-, ya se lo hizo saber al intendente Héctor Gay durante una reunión protocolar.

--Ojalá que se concrete, para que el edificio de la Aduana no corra el mismo destino que llevan otros históricos, como el del ex Banco Hipotecario, en la avenida Colón y Vicente López, que hoy está desocupado, ofrecido en alquiler y con un alarmante estado de abandono.

--Tal cual.

El caso del odontólogo

--Te cambio de tema. Te llevo al terreno judicial porque no escuché hablar más del tema: ¿qué pasa con el odontólogo Guillermo Bianciotti?

--Mirá, las causas siguen su curso. Después de la seguidilla conocida, no se sumaron más denuncias: son 7 casos y 8 víctimas, porque recordá que el hecho que destapó toda esta situación fue sufrido por dos hermanas. Desde la fiscalía adoptaron un perfil más bajo porque quieren avanzar con la investigación y no quieren perturbarla.

--¿Y sabés si el odontólogo sigue en la ciudad?

--Sí. No solo sigue en la ciudad, en su vivienda familiar del barrio Patagonia, sino que me dijeron que volvió a atender en su consultorio de la calle Caronti, aunque con algunas previsiones.

--¿Previsiones? ¿A qué te referís?

--Me chimentó una paciente que se atendió de vuelta con él, que ahora incorporó cámaras de seguridad en el interior. Se ve que no quiere dejar nada librado al azar.

--Mirá vos. ¿Una paciente me dijiste?

--Así es. Es una mujer. Se ve que, pese a todo lo denunciado, sigue confiando en él.

--Cambiando de tema, ¿qué me contás de la flamante Mesa Regional de Energías Renovables que se conformó el viernes, en Tornquist, con la presencia de Héctor y otros intendentes de la zona?

--Que sin dudas se dio un paso enorme hacia la regionalización, un concepto sobre el cual se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco a lo largo de la historia de este castigado sudoeste bonaerense.

--Y con Bahía Blanca asumiendo un rol protagónico ante un cambio de paradigma muy importante en la economía de esta zona, de la mano de las energías renovables. Si mal no leí en “La Nueva.”, en Tornquist se mencionó que dentro de siete años podrían estar en marcha 25 proyectos de generación de energía eólica en esta región.

--Así es. De allí la importancia de la conformación de la Mesa Regional. La llegada de este tipo de inversiones en dólares, casi todas de 9 dígitos, no puede encontrar a nuestros municipios disgregados, trabajando en solitario y sin ideas claras sobre cómo deben abordarse a nivel local los acuerdos con las multinacionales.

--¿Me estás tirando una punta sobre el tema central de la reunión del viernes?

--Adivinaste. En realidad se habló de todo un poco, pero en lo que se hizo más hincapié es en la necesidad de cerrar filas para evitar que la zona, una vez más, la vea pasar. Hoy nuestro viento es un recurso muy valioso por las condiciones particulares que tiene; entonces, si va a ser generador de riqueza, que al menos una parte quede en los municipios para potenciar el desarrollo local y regional, y también para crear trabajo genuino.

--Los intendentes quieren meterse de lleno en las negociaciones Estado-empresas referidas a la generación de energías limpias...

--Y con una estrategia en común que les permita obtener valiosos recursos. Algo así como ir en bloque a reclamar lo que podríamos denominar como “regalías eólicas”...

--¿Les darán cabida?

--Si van juntos, con un discurso uniforme y firme, y liderados por el buque insignia de esta región, Bahía Blanca, hay muchas chances. Si van separados, limitados por la falta de información y las urgencias presupuestarias del pago chico, lo más probable es que terminen resignando mucho más de lo que deberían.

--Bueno, muy completo, pero andá pagando que tengo que prender el fuego.

--Veo que no te salvás de cocinar ni en el Día del Padre. Nos vemos el domingo que viene.