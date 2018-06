Chanza de Ezequiel Alonso, arquero de Huracán: “Justo en su día, el padre terminó perdonando a su hijo"

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“Ellos parecían Argentina y nosotros Islandia".

La ocurrencia de un hincha de Comercial, cuando apenas había finalizado el clásico de Ingeniero White, me dio la idea que todavía no tenía para empezar con este relato, comentario, análisis o como usted lo quiera llamar.

El derby whitense mereció tener un ganador. Sí, Huracán, que en el segundo tiempo lo maltrató, lo lastimó y hasta gozó con verlo desangrar, pero lo dejó con vida y el verdiamarillo, con el poco aire que le quedaba, terminó festejando un punto con valor de tres.

Salvo en la primera mitad, donde no pudo manifestar el mayor poderío en nombres, en jerarquía y en nivel futbolístico, el del bulevard siempre atacó con bazucas, tanques de guerra y soldados dispuestos a todo.

En el complemento dejó de lado el 4-4-2, cambió al 4-3-3 y terminó con un 3-3-1-3 después de sacar a los dos lateralistas. Creó 9 situaciones de pregol claras y por momentos le hizo la "doble Nelson" a un adversario que casi consigue el milagro en el mano a mano que Lautaro Sánchez perdió con Alonso.

Pero el "Globito" no ganó. Y si sirve de aliciente, lleva 3 años, un mes y 7 días sin derrotas frente a su clásico rival.

El último triunfo del portuario fue el 10 de mayo de 2015, 1-0 con gol de Santiago Storti en la misma cancha --dicho sea de paso, estaba bastante fea, sin césped en varios sectores-- que ayer.

¿Cuándo fue la última vez que Comercial superó a Huracán?, fue la pregunta que la trasladé a dos referentes en sus clubes: Fernando Kessler y Ezequiel Alonso.

"¿Dos años?, ¿o más? Ni me acuerdo, pero hace rato que no festejamos contra estos. Desde que empezaron a poner plata en el fútbol y a armar equipos con presupuestos altos, no le pudimos competir más. Existe mucha diferencia de jerarquía. Imaginate, antes de que arranque el partido ya se sentían que estaban tres goles arriba", admitió el "Cordero", el más fastidioso en un jolgorioso vestuario local.

"Los pibes festejan el punto y el sacrificio que se hizo para conseguirlo, pero yo estoy re caliente. Siempre les quiero ganar, al fútbol, al balero, a la bolita o a lo que sea. No soporto no verlos humillados", prosiguió el carrilero por izquierda.

Le tocó a "Aguita", muy certero con su respuesta...

"La última vez que celebraron una victoria fue hace tres años. Si la memoria no me falla nos ganaron 1-0 con tanto de Storti a la salida de un saque lateral. ¿Acerté? Es que ganaron tan pocas veces que es imposible no acordarme", chicaneó el 1.

Y la siguió: "si querés te doy el título de la nota: en su día, el padre terminó perdonando a su hijo".

Y argumentó lo que vimos todos y no resiste ni la más mínima partición: "le dimos un baile infernal, pero no la metimos".

Después de aquel 1-0, pasaron 10 enfrentamientos (6 por la Liga del Sur y 4 por el Federal C), de los cuales 5 quedaron para Huracán y en los otros 5 repartieron unidades.

¿Es una racha como para decir: "lo tengo de hijo"?

"Sí, porque ya hace rato que antes de entrar a la cancha se sienten inferiores a nosotros. Hoy (por ayer) tenían un miedo a perder terrible", disparó "Eze".

Yo, lo único que puedo asegurar es que el 1-1 no tuvo nada que ver con el desarrollo del partido. Huracán mereció más, pero goles son amores, en el clásico, en el potrero, en la play, donde sea...

La polémica

Iban 18 minutos del segundo tiempo: Scalco tiró el centro y el balón dio en Armario,quien estaba dentro del área. ¿Mano?, ¿penal? No, el "2" escondió su brazo derecho atrás de su cuerpo. Acierto del árbitro Gustavo Altuna.