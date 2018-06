El barrio que anhelan muchas familias

Claudio Falzoni

El Sindicato de Luz y Fuerza tiene como premisa fundamental que se cristalice la construcción del barrio de 154 viviendas, en la zona de Paso y Puerto Madryn.

"No bajamos los brazos. Los preadjudicatarios quieren saber cuando comienzan las obras y cuando tendrán su casa", manifestó, en su despacho, Gustavo Mazzaferro, secretario general del sindicato a "La Nueva".

Constará de 154 viviendas --cada una tendrá 55 metros cuadrados--.

Dijo que los terrenos ya están en poder del Instituto de la Vivienda.

"Seguimos haciendo lo que el Insituto nos pide".

Mazzaferro afirmó que la Municipalidad de Coronel Rosales tuvo una participación más activa en los últimos años.

"Esto no es un dato menor. Cuando este gobierno ganó las elecciones --en referencia a Cambiemos-- expresamos que había una línea política clara para traccionar a favor del barrio".

Comentó que días atrás mantuvieron una reunión con el Instituto de la Vivienda.

"El expediente se termina y se aprueba. Lo elevó a la Nación para pedir la no objeción financiera".

Puntualizó que ello es una parte del trámite.

"En realidad lo que tenemos que esperar es el día del inicio de los trabajos".

Dijo que las obras siempre están atadas a las partidas presupuestarias.

"Ello obviamente no lo manejamos nosotros. Lo hace el gobierno de turno con las políticas implementadas. En este caso cuando asumió tomó la decisión de terminar todos los barrios que estaban en esa condición,. Ello no se cumplió tampoco. Alguno se habrá finalizado en la provincia de Buenos Aires. Pero el mencionado objetivo no se llevó a la práctica".

Mazzaferro dijo la propuesta del barrio data del 2008.

"Ya nos acercamos a los diez años".

"Se inició con la compra de un terreno, la escrituración, la preparación del expediente. Esta comenzó en el 2009".

Dijo que, al menos, el armado de un expediente demora uno, dos años.

Recordó que hay una lista de espera.

"En este sentido no seguimos anotando. Tanto es así porque se empieza a crear una expectativa que no sabemos cuando se cumplirá".

Confió en que el barrio se hará realidad.

"Trabajaremos hasta que esta meta se lleve a cabo".

Insistió en que los terrenos ya no son más del Sindicato de Luz y Fuerza de Punta Alta.

"El Instituto tiene un compromiso asumido ante el sindicato de Punta Alta y los 154 preadjudicatarios. El citado acuerdo se hace extensivo a la provincia de Buenos Aires y el municipio local. El barrio se tiene que llevar a cabo".

"También es un aporte a la comunidad de Punta Alta y a la sociedad. Como institución no tenemos que perder el objetivo de que esas obras también llevarán un movimiento económico en una zona clave para la ciudad".

Dijo que el barrio implicará un desarrollo para Punta Alta.

"Queremos seguir trabajando. Estamos atados, obviamente, a la política de turno".

"Queremos que se realice el barrio. Planteamos que Punta Alta necesita un nuevo barrio y que tendrá implicancancias muy positivas para esta comunidad. Tanto es así que es un lugar neurálgico para la ciudad", manifestó el sindicalista Mazzaferro.