Perdieron Los Pumas y renunció el técnico Daniel Hourcade

El momento del anuncio: Hourcade dice que no sigue. A su izquierda, Marcelo Rodríguez (presidente de UAR). Fotos: captura de pantalla y Reuters.

La selección argentina de rugby, Los Pumas, sufrió hoy un nuevo cachetazo ante Gales, que lo venció por 30-12 en el segundo test match de la serie que se disputó en la ciudad de Santa Fe.

El saldo de esa derrota fue la posterior renuncia del entrenador Daniel Hourcade, algo que fue comunicado por Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, en la conferencia de prensa.

“La responsabilidad es exclusivamente mía y la asumo absolutamente. El mensaje no llega, claramente. Ya no llega. Creemos que es un ciclo cumplido. Lo hablamos antes con la dirigencia. Habíamos acordado que esta ventana era determinante. Hicimos todo lo posible, pusimos todo como siempre, pero no hay una respuesta positiva del equipo. La responsabilidad es mía”, dijo Hourcade, quien luego se quebró al agradecer a su cuerpo técnico, presente en la rueda de prensa.

Luego tomó la palabra Marcelo Rodríguez, el presidente de la UAR.

“Es un ciclo que se cumple. Lo charlamos con el staff antes de empezar esta ventana, que era importante como una oportunidad. Y bueno, los resultados no se dieron, con lo cual estamos dando un paso más adelante y generaremos los cambios que tengamos que generar”, dijo Rodríguez.

El directivo también se refirió al tema del los jugadores europeos, sobre el que le preguntaron.

“Tomamos la decisión de no modificar la regla durante la ventana de junio. Ahora seguiremos analizándolo. No es una decisión fácil. Tenemos que sostener un equipo de Jaguares competitivo, porque sino, nos quedamos afuera del Súper Rugby y los ingresos de la Unión Argentina de Rugby se verían seriamente comprometidos. Tenemos que ser muy responsables a la hora de tomar esa decisión”, agregó.

La trayectoria de "Huevo"

Un síntoma que habla del flojo presente y pasado reciente de Los Pumas es el dato de las 19 derrotas en los últimos 22 partidos del seleccionado argentino mayor. Fueron 5 años de Daniel Hourcade al frente de Los Pumas, para un total de 53 partidos (15 triunfos).

El partido

En un encuentro de trámite similar al disputado la semana pasada en San Juan, el conjunto albiceleste dejó una floja imagen y volvieron a caer.

El apertura Rhys Patchell fue el mayor anotador, con seis penales y una conversión, ante unas 26 mil personas en el estadio de Colón de Santa Fe. Los europeos también marcaron tries por acciones de Josh Adams y Hallam Amos.

En el primer tiempo Los Pumas no consiguieron hacer pie en el desarrollo del partido. Gales tuvo el control de las acciones, marcó cuando ingresó en los 22 metros argentinos y a través de Patchell, sumó cuatro penales y una conversión.

En la primera oportunidad que Los Pumas consiguieron quebrar la férrea defensa galesa, llegó el try -primero de Bautista Delguy en el seleccionado- sobre el final de esta primera etapa.

En la segunda parte el equipo dirigido por Daniel Hourcade intentó cuando tuvo la pelota, pero Gales siempre hizo su juego prolijo y marcó, de manera muy firme, todos los ataques albicelestes por cada lugar de la cancha por los que buscó pasar de manera denodada, y siempre se encontraron con un bloque defensivo impenetrable e inexpugnable.

En el final del partido llegó el segundo try argentino, que acomodó el resultado, pero que no alcanzó para revertirlo.

El próximo sábado, en Chaco, el rival será Escocia, una selección que pasa por un buen momento y exigirá al máximo a Los Pumas, que se preparan para el Mundial de Japón 2019. (La Nueva/NA).