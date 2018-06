En Tigre

Una mujer salvó con RCP a un nene de 2 años

16/6/2018 | 19:46 |

"Habíamos ido en el auto a comprar y mi nene venía bien, de repente no respiraba más; me bajé, vi la farmacia y entré a pedir ayuda. Nadie me lo tocaba porque lo veían muy chico; ya estaba morado", contó la mamá.