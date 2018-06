Marcelo Bielsa dirigirá a un equipo del ascenso de Inglaterra

Marcelo Bielsa se convirtió hoy en el nuevo entrenador de Leeds United de Inglaterra, equipo que compite en la segunda división del país británico.

"Leeds United se complace en anunciar el nombramiento del argentino Marcelo Bielsa como su nuevo entrenador", informó el club en un comunicado.

Luego de algunas reuniones entre las partes, finalmente el "Loco" llegó a un acuerdo con la dirigencia de la entidad inglesa y firmó un contrato por 2 temporadas, con opción a una tercera.

✍️ | #LUFC are delighted to announce the appointment of Argentine Marcelo Bielsa in the role of head coach