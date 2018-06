“Nuestro enemigo es el narcotráfico”, afirmó el ministro Cristian Ritondo

“Nuestro enemigo es el narcotráfico y es la gran lucha que tenemos desde el primer día. Es una pelea que hay que dar y para la cual debemos tener el compromiso de todos”.

Así de firme y convencido se mostró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien reafirmó que uno de los pilares de su trabajo es el combate a las mafias vinculadas con la droga.

En este sentido, consideró que delincuencia y estupefacientes van de la mano.

“El narcotráfico está metido en todo. Cuando uno hace un operativo contra barras de fútbol encuentra droga, cuando hicimos procedimientos respecto de algunos de los personajes de la mafia de La Salada también se encontró y ustedes lo vieron acá con la UOCRA. La droga está metida en todo esto”, sostuvo el funcionario en su visita a “La Nueva.”.

También manifestó que en los últimos 30 meses se llevaron adelante en el territorio bonaerense unos 59 mil operativos.

“Desde 2006 -cuando se produjo la desfederalización de una serie de delitos vinculados al tema- y hasta la actualidad hubo casi 12 mil detenidos que pasaron directamente al Servicio Penitenciario. De esa cantidad, 6.300 corresponden a esos últimos 30 meses. Eso habla de una decisión política, pero también del trabajo de la policía”.

Al respecto, destacó que en las últimas horas “derrumbamos el búnker número 70 en la provincia”.

“Hacer eso es que haya vida donde había muerte. Eso es una premisa que nos pusimos cuando empezamos a trabajar con Las Madres de la Lucha contra el Paco, que fueron las primeras impulsoras y continuamos con la tarea”.

Malos ejemplos

“No hay que hacerles series a los narcotraficantes, hay que meterlos presos. Esos programas los muestran como los vivos o como personas que actúan con total impunidad para hacer lo que quieran y obtener plata fácil, pero son malos ejemplos”, siguió diciendo.

Explicó que muchos chicos son captados y utilizados como “soldaditos”, siendo introducidos al consumo y la delincuencia.

“La droga más un arma termina en un escenario más violento”, aseguró.

Ritondo también habló sobre el repetido reclamo de la policía respecto a las demoras de los magistrados para otorgar procedimientos.

“Cuando la justicia no actúa en tiempo deja de ser justicia. Para la lucha contra la mafia del narcotráfico necesitamos trabajar juntos. Si la justicia no trabaja a la par nuestra, seguramente va a ser mucho más difícil. En este tema, cuando está identificado dónde se vende y hay denuncias, se debe allanar rápido”.



De todas maneras, aclaró que “hay muchos jueces y fiscales con quienes se trabaja muy bien, porque sino no habríamos logrado los resultados que tenemos”.

El ministro tuvo elogiosos conceptos respecto del comisario bahiense Gustavo Berdini, quien recientemente asumió al frente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.

“Hizo un buen trabajo en Bahía Blanca, una muy buena tarea en Mar del Plata y empieza a hacerla en toda la provincia. Lo veo compenetrado en cada uno de los operativos que hacemos y con la lucha que estamos dando”, finalizó.

"El que mancha el uniforme se va"

Ritondo también aclaró que no piensa bajar los brazos en la tarea que emprendieron para transparentar a la policía bonaerense.

“Así como llevamos adelante una política que tiene que ver con la capacitación, el entrenamiento y equipar a la fuerza, también está contemplada la política de que la policía no sea parte del problema de la inseguridad, sino que sea parte de la solución”.

“Hay que sacar a aquellos que manchan el uniforme. Lo dijimos el primer día y no cambiamos. El que mancha el uniforme se va. No se trata de una purga, sino de un trabajo de transparentar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, siguió diciendo.

Esta situación -sostuvo- también se pone de manifiesto en la cantidad de efectivos que presentaron sus declaraciones juradas.

“El primer año se recibieron 6.500, durante el segundo el número subió hasta casi 15.000 y este año van a ser cerca de 40.000. Otro ejemplo es el examen toxicológico que, desde el ministro para abajo, se realiza en forma sorpresiva y por decisión de Asuntos Internos”.

Respecto a las razones por las cuales un policía puede terminar vinculado con el delito, Ritondo dijo que “una de ellas tiene que ver en cómo se portaba la política con la policía y lo que esta decidía o quería de la fuerza”.

“Cuando esto pasa en estos volúmenes y uno encuentra mafias enquistadas, se da cuenta de que no eran cosas aisladas y que no se podían no ver. Me parece que muchos miraron para el costado y no se metieron con la profundidad que requiere. Esta es una decisión de la gobernadora (María Eugenia) Vidal y mía de ir a fondo. Una buena policía se construye con buenos policías”.

Destacó a un periodista bahiense

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, valoró las denuncias vinculadas al narcotráfico realizadas ante la justicia por el periodista bahiense Germán Sasso, director de La Brújula.

“Lo conozco muy bien y resalto la valentía de un periodista de denunciar. Lo destaco, porque el compromiso social es fuerte", comentó.

Por otro lado, dijo que “con la aplicación Seguridad Provincia tenemos un método para que la gente pueda hacerlo en forma anónima, porque resulta difícil denunciar a un vecino. Este servicio nos da una herramienta para hacer el seguimiento del caso”.