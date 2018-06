Pella perdió con Federer y quedó eliminado del torneo de Stuttgart

El tenista bahiense Guido Pella (75º) perdió ante el suizo Roger Federer por los cuartos de final del torneo de Stuttgart, Alemania.

El suizo (2º), que lo venció por 6-4 y 6-4, quedó a una victoria del número 1 del ránking mundial.

Con llegar a la final de Stuttgart, el suizo arrebatará la primera plaza de la clasificación mundial al español Rafael Nadal. Para lograrlo, Federer necesita vencer en semifinales al ganador del duelo entre el australiano Nick Kyrgios y el español Feliciano López.

14th consecutive victory on grass 🌱@rogerfederer beats Guido Pella 6-4 6-4 - moving into the #MercedesCup semi-finals 👏 pic.twitter.com/xh2lH1KIOP