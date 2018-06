24 Horas de Le Mans: Toyota volvió a mostrar su poderío

Por segunda carrera consecutiva, el Toyota TS050 Hybrid, en el que están alineados el español Fernando Alonso, el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sébastien Buemi, se quedó con la pole, esta vez para largar primero en la salida de las 24 Horas de Le Mans (Francia), que se iniciarán este sábado, a las 15.

Nakajima fue el gran protagonista en la tercera y última sesión de entrenamientos oficiales, al rebajar a 3m 15s 377 el tiempo, justo 2 segundos por debajo del otro Toyota Hybrid, con lo que la marca japonesa logra el primer doblete en la lucha por la primera posición.

La última sesión se alargó 2 horas y media, después de que la tercera terminó siendo caótica por las numerosas salidas de pista, además de accidentes y 2 banderas rojas.

