Cambiemos rechazó tratar un proyecto para darle el visto bueno a la legalización del aborto

El bloque de concejales de Cambiemos se negó a tratar un proyecto que había presentado Unidad Ciudadana para dar el “beneplácito” a la media sanción que obtuvo el proyecto de legalización del aborto, que esta mañana consiguió media sanción en la Cámara de Diputados.

Los 12 concejales de la fuerza que a nivel local conduce el intendente Héctor Gay decidieron no acompañar el proyecto argumentando que todavía no se convirtió en ley y por eso, la iniciativa no logró los 16 votos necesarios para que sea tratada en la sesión.

La autora del proyecto, Gisela Ghigliani, pudo referirse al aborto al momento de las manifestaciones.

“Es un tema de salud pública, justicia social y personalísimo de las mujeres”, dijo la concejal que forma parte del colectivo feminista bahiense.

La respuesta oficialista estuvo a cargo de Marisa Pignatelli, que milita en la Coalición Cívica, que a nivel nacional conduce Elisa Carrió. Casualmente, “Lilita” fue una de las opositoras más fervientes contra el aborto.

Pignatelli aseguró que “es un día histórico porque el proyecto se pudo debatir como no se había logrado hacer durante los 12 años de kirchnerismo” y destacó la voluntad y actitud demócrata del presidente Mauricio Macri, que dio el visto bueno para avanzar en el tema y escuchar el reclamo social.

“El fin de semana pasado estuvimos con Carrió y no dio libertad de conciencia para que expresemos nuestra postura.

“Como funcionaria estoy de acuerdo con la legalización porque es un problema que existe, pero como persona no comparto la decisión de abortar ni lo hubiese hecho”, le dijo a La Nueva. una vez que terminó la sesión.

Ércoli pidió un plebiscito nacional

El concejal Roberto Ércoli no dudó en expresar su postura contraria a la decisión de Diputados y expresó que “duerme con la conciencia tranquila”.



Ércoli dijo que la votación 129 a 125 en favor de la despenalización deja una sociedad muy dividida y consideró que se debería convocar a un plebiscito nacional para definir si el proyecto se convierte en ley.

En tanto desde el bloque PJ-Cumplir, que conduce Marcelo Feliú, se dijo que “”las leyes que otorgan derechos nunca hacen daño” y que "el debate que se dio fortalece la democracia”, sostuvo Paola Ariente.