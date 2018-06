Cada vez más libres

Ya hay media sanción para la despenalización del aborto, ya hay libertad para las mujeres que no quieren tener hijos no deseados, ya hay libertad para las que no quieren abortar, ya hay libertad.

Tanta libertad hay en la Argentina de los últimos años que la ley de despenalización logró la libertad menos pensada: la libertad de los diputados con relación a sus partidos.

Los diputados votaron de acuerdo a lo que entienden más adecuado, más justo. No fueron los mero levanta-mano de otras oportunidades.

Así es la República que imagino, así es la Nación y el mundo que imagino, que quiero. Un mundo con más derechos, con más libertades, con más Estado presente para lo que debe estar presente: asegurar los derechos de sus ciudadanos.

Así es la República que imagino: diputados que votan con libertad, sin miedo, sin estúpidos preconceptos. Capaces de bancarse las diferencias con compañeros de su propio espacio.

Entre el miércoles y jueves, se vivió en la Argentina una jornada histórica: en un país con tradición católica, se dio media sanción a la ley de despenalización del aborto; en un país cargado de violencia política, diputados de un partido aplaudieron a diputados de otro luego de escuchar sus argumentos y un país que tenía miedo de salir a las calles hace apenas 35 años, se pobló de gente pidiendo por más derechos.