"Nadie puede arrepentirse de ampliar derechos", dijo la diputada bahiense Karina Banfi

La diputada nacional bahiense del oficialismo, Karina Banfi, habló esta madrugada en el Congreso durante el debate por la despenalización del aborto y pidió resolver el problema que Argentina trae hace más de 100 años.

"Debemos resolver el problema que traemos hace más de 100 años con el tema del aborto", arrancó Banfi pasadas las 00:40 de la madrugada del jueves.

La legisladora bahiense, que apoya la despenalización del aborto, hizo hincapié en la cantidad de mujeres que estaban afuera esperando por la resolución de la Cámara de Diputados respecto a la ley.

"Me supera saber que tengo la responsabilidad de representarlas hoy, a ellas les quiero decir que no me da miedo el sacrificio que se hace para poder cambiar esto", afirmó.

También dijo que el debate no es tratar cuándo arranca la vida o cuándo se es persona sino que se busca un nuevo concepto.

"Nadie puede arrepentirse de ampliar derechos. Buscamos el concepto de la maternidad elegida porque no queremos más mujeres amenazadas de muertes y queremos mujeres que puedan elegir libremente", señaló.

La diputada hizo uso de su palabra por espacio de 5 minutos.