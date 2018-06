Turismo Nacional en Concordia: entre el ruido de motores y la redonda

El Turismo Nacional llega al autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), sede de la quinta fecha del campeonato 2018, en medio de la fiebre mundialista que genera la participación de la Selección Argentina en Rusia 2018.

De hecho, el debut del combinado albiceleste se producirá el sábado, momento en que los motores estarán rugiendo para la disputa de las series de la Clase 2 y la clasificación de la Clase 3.

En tal sentido, Adrián Percaz (Focus), representante regional en la divisional mayor, acondicionó su unidad acorde al contexto automovilístico/futbolero del fin de semana.

“Decidí plotear el auto con los colores albicelestes porque además de los fierros, también soy fanático del fútbol. De hecho jugue en el deportivo villalonga con regularidad, hasta que a los 14 años, cuando mi viejo me regaló el Fiat 128 para correr, tuve que dejar porque me ausentaba mucho el fin de semana”, contó el Paisanito, séptimo en la última final disputada en Neuquén.

Claro que, a pesar de la euforia futbolera, el principal tema en cuestión para el de Villalonga será el desenvolvimiento deportivo, el cual lo encuentra atravesando un buen momento.

"Es un circuito lindo, así que esperemos dar batalla. Será importante redondear un buen sábado y asegurar estar adelante en la serie. Estamos cerca de la punta, por eso habrá que estar concentrado para sacarle provecho al auto, que anda muy bien”, agregó Percaz, quien ocupa el 14° puesto en el campeonato con 34 puntos.

El bahiense Sebastián Pérez (Onix) no es un apasionado de la redonda como su colega villalonguense, pero vive la previa de Rusia 2018 a su manera.

"No soy muy fanático del fútbol, pero cada tanto me gusta mirar algún partido. A la Selección, obviamente sí la sigo y más cuando se juega el Mundial", confesó Pérez.

Claro que la prioridad para Seba será darle un giro radical a su suerte en el presente certamen, el cual lo encuentra muy lejos de sus pretenciones (29° en el campeonato con 5 puntos).

“Estuve con mucho trabajo en el campo y no pude estar mucho en el taller. Por eso mi hermano (Diego) y el Cholo, un chico que nos viene acompañando hace varias fechas, dejaron listo el auto. Yo ahora me estoy encargando de terminar el motor que se rompió en Neuquén. La idea es cortar la racha y terminar la carrera. Es una lástima no poder mostrar lo bien que anda el auto”, resumió el volante de Clase 2.

Los motores comenzarán a sonar el viernes, donde Pérez tendrá el desafío de lograr una buena clasificación que le asegure una buena posición de partida para las series. Percaz, en tanto, recién saldrá a pista el sábado, luego de haber alentado a la Selección Argentina.

Horarios

Viernes:

**De 11:30 a 12:40, primera tanda de entrenamientos Clase 2.

**De 13:30 a 14:40, segunda tanda de entrenamientos Clase 2.

**De 16:00 a 16:50, clasificación Clase 2.

Sábado:

**De 9:00 a 10:00, primer entrenamiento Clase 3.

**De 12:00 a 13:20, segundo entrenamiento Clase 3.

**A las 13:30, primera serie Clase 2 (6 vueltas).

**A las 14:00, segunda serie Clase 2 (6 vueltas).

**A las 14:30, tercera serie Clase 2 (6 vueltas).

**De 15:00 a 16:00, clasificación Clase 3.

Domingo

**A las 9:30, primera serie Clase 3 (6 vueltas).

**A las 10:00, segunda serie Clase 3 (6 vueltas).

**A las 10:30, tercera serie Clase 3 (6 vueltas).

**A las 12:30, final Clase 2 (16 vueltas).

**A las 13:30, final Clase 3 (20 vueltas).