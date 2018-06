Latorre: "Son pocas las selecciones que llegan con todos los problemas resueltos"

El futbolista retirado y periodista Diego Latorre habló en Rusia con La Nueva. y afirmó que "son pocas las selecciones que llegan con todos los problemas resueltos".

"Me parece que hay un clima, en general, bastante convulsionado. Son pocas las selecciones que llegan con todos los problemas resueltos. En el caso de Argentina, nosotros cargamos con la mochila del exitismo desesperado, de tener que ganar, no encontrar el equipo, no jugar amistosos, de tener a Messi y no saber qué hacer", dijo.

No obstante, aseguró que "el fútbol es misterioso" y que "hasta con todo esto tenemos un cachito de esperanza, porque sabemos que puede pasar cualquier cosa y tener a Messi es una ventaja".