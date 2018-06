Marchas a favor y en contra de la despenalización del aborto en el centro de Bahía

Mientras en la Cámara de Diputados de la Nación se realiza la histórica sesión que debate la despenalización del aborto, militantes bahienses a favor y en contra dieron su punto de vista acerca del proyecto.

"Estoy acá básicamente porque me criaron toda la vida con creencias católicas y sin embargo no soy el ombligo del mundo. Todas las mujeres tenemos derecho a elegir si queremos ser madre o no y cuándo. Y tiene que ser de forma segura y legal para todas", contó Sol Vives, quien tiene 27 años y está a favor de que se despenalice.

En tanto Sofía, que forma parte del movimiento ProVida, dijo que "hay que defender la vida y brindar educación sexual para que la mujer no llegue a la situación de salir de manera desesperada a abortar".

Militantes a favor de la despenalización instalaron una carpa en la plaza Rivadavia y hacen una vigilia para seguir en vivo el debate, mientras que quienes están en contra se concentraron en las inmediaciones a la Municipalidad.

Las opiniones