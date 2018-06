Viedma: le robaron la computadora en la que tenía la tesis de su carrera

Un joven de Viedma pidió ayuda para recuperar una notebook que ladrones sustrajeron de su casa y en la que tenía guardada la tesis de su carrera universitaria.

Se trata de Rodrigo Díaz Montillo, quien reside en el barrio Santa Clara de la capital rionegrina.

Describió que el sábado pasado, alrededor de las 22, se retiró de su vivienda y regresó poco después de la medianoche, hallando cortado el candado que protegía la puerta de ingreso.

Mencionó que los delincuentes se apoderaron de un TV de 50 pulgadas y otro de 32, un equipo de audio, un portafolio con documentación y su computadora portátil.

Explicó que en esa máquina tenía guardado su trabajo universitario.

"En la compu y en el portafolio que me robaron tenía mi tesis de grado y fueron cinco años de investigación, así que es todo un problema. Es mi tesis de grado de la Licenciatura en Gestión de Empresas Agropecuarias de la Universidad del Comahue. Se llevaron todo, aunque en este momento lo material no me interesa tanto, pero sí lo que tenía de mi trabajo".

En este sentido, Rodrigo utilizó las redes sociales para solicitar colaboración y poder recuperar el aparato. (NoticiasNet)