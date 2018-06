Ricardo Darín le pidió disculpas a Valeria Bertuccelli, quien dijo que el actor la matrató

El actor Ricardo Darín pidió hoy disculpas, aunque aseguró que "hay una gran confusión", luego de que la actriz y directora Valeria Bertuccelli lo acusará de maltrato cuando trabajaron juntos en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal, 4 años atrás, en una denuncia que recibió el respaldo de Érica Rivas.

"Creo que hay una gran confusión. Entiendo su sensación y su malestar aunque no comparta los motivos que ella dice -dijo Darín en declaraciones a Intrusos-. Pero si tiene un malestar y pidió públicamente mis disculpas, le pido disculpas en todo lo que me concierne. Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de las cosas que denuncia no significa que no quiera que esté tranquila, por ella, por su familia y por Gaby (Fernández Capello, "Vicentico", su marido), que es una persona maravillosa y me preocupa muchísimo lo que pueda estar pensando en este momento".

En su charla con Jorge Rial, Darín agregó que "quiero tranquilizarla a ella, que trata de salir de cierta confusión que creo que tiene. Dice que soy responsable de la versión que decía que ella estaba enamorada de mí. ¿Cómo voy a hacer algo así con una amiga, una hermana? No sé quién ha puesto eso en su cabeza para que termine creyendo esa versión. Es imposible creerlo. Pero ocurrió, y en ese sentido quiero que se tranquilice. Jamás salió de mí, jamás lo pensé ni lo sentí. No hubo nada entre ella y yo que pudiera alimentar esa posibilidad".

"Con Valeria tuvimos desinteligencias, que son normales entre compañeros de trabajo. Nunca la maltraté, jamás. Ella no habló de maltrato, habló de destrato. Eso me parece que es peor; una especie de abandono. Pero yo nunca la abandoné. Puedo ser un poco obsesivo con el trabajo. Y nunca la maltraté, por lo menos a voluntad. A veces uno se puede sentir destratado por algo que alguien dice involuntariamente, y a ese punto es al que voy para pedirle disculpas", añadió Darín.

Anoche, durante el programa de A24 Luis Novaresio Entrevista, Valeria Bertuccelli sostuvo que Ricardo Darín la maltrató cuando trabajaron juntos en la obra de teatro "Escenas de la vida conyugal", cuatro años atrás, y recibió el respaldo de Érica Rivas, quien tuvo conflictos con el protagonista de Nueve Reinas.

"Me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo -dijo Bertuccelli-. La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así, pero yo intenté resolverlo de la mejor manera: hablando con él. Sin embargo, lo que pasó después fue muy tremendo".

Bertuccelli, quien dijo que las familias de ambos eran amigas antes del hecho, se fue del elenco de la exitosa obra una vez finalizado el contrato.

Según dijo, la jefa de prensa pidió que no trascendiera los motivos de la renuncia, pero luego existieron versiones en medios que indicaban sobre un supuesto enamoramiento de la actriz de Me casé con un boludo para con Darín y la negativa reacción de Vicentico, esposo de la realizadora de La reina del miedo.

"Me pareció siniestro", comentó. "El me pedía disculpas cada vez que sucedía algo, pero después volvía a suceder. Entonces creo que una disculpa pública sería muy importante", sostuvo.

Luego de las declaraciones de Bertuccelli, Rivas, quien la reemplazó en la obra y trabajó con Darín en La Cordillera, filme de Santiago Mitre, publicó una foto de su colega en Instagram, acompañada con la leyenda: “Vale. Sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan”.

Rivas también tuvo problemas con el emblemático actor, aunque nunca aclaró cuáles fueron ni a qué se debieron. (Télam)