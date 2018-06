Video: se largó a llorar en su muestra de ballet y su papá subió al escenario para bailar con ella

El video de una nena que se pone a llorar en su muestra de ballet y hace que su papá suba al escenario a bailar, se volvió viral.

Ocurrió hace unos días en la ciudad de Hamilton, en las Islas Bermudas.

El protagonista es Marc Daniels, quien no dudó en subir al escenario para ayudar a su pequeña Isabella, de dos años. Lo hizo junto a Suri, su otra hija de 7 meses.

Mientras su hija lloraba y el resto de las nenas seguía la coreografía, a Marc se le ocurrió no solo agarrarla de la mano sino además copiar los pasos de baile para que ella también los hiciera.

Father of the Year Marc Daniels clutches his youngest daughter Suri under his arm while holding his two-year-old daughter's hand. who suffered stage fright during a ballet rehearsal. pic.twitter.com/NpQlUEICNh