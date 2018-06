Darío Bonjour, DT de Olimpo: "Mi ambición es salir campeón; ¿por qué no?"

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El hincha lo aclamaba y la dirigencia, después de algunas idas y vueltas y de analizar ventajas y desventajas, tomó la decisión final: Darío Bonjour, quien lideró siempre la compulsa popular y no tuvo competidores directos, se convirtió oficialmente en el director técnico de Olimpo para la edición 2017-2018 de la B Nacional.

En una poblada conferencia de prensa, en el estadio, el orientador pampeano de 61 años contó sus sensaciones y expuso las condiciones del acuerdo con la CD aurinegra, que le ofreció un contrato garantido de trabajo desde agosto de este año hasta junio de 2019.

“Como hombre de Olimpo tenía muchas ganas de cumplir con este sueño, el más importante desde que me empecé a dedicar a la dirección técnica, allá por 1988. La idea es que jueguen los chicos del club apuntalados por refuerzos con experiencia. El proyecto es ambicioso, y a mí me encuentra en un momento justo, ideal, donde estoy entero y maduro. Me siento capacitado y adaptado al fútbol actual, que ha cambiado mucho a la época de cuando yo jugaba”, sostuvo el flamante DT olimpiense.

“Me gusta dirigir, pero si esta oportunidad no se daba, iba a seguir como coordinador, una función que no había cumplido nunca pero que me gustó mucho”, agregó quien siempre fue el plan “A” para la Comisión Directiva.

A su lado, el presidente Mauro Altieri aclaró: “Antes que nada, le debo agradecer a Darío el hecho de comprender la compleja situación económica que atraviesa el club, y a partir de ahí hacer un esfuerzo, ajustarse y poner el lomo sin reproches ni objeciones. Es una alegría que una persona del club se haya mostrado tan predispuesta para entendernos y valorarnos”.

Y el “Colo” fue más allá: “Estamos trabajando para poder poner al día las finanzas del club. Habrá un premio por el ascenso, aunque los objetivos, en un torneo donde no existirán los descensos, pasan por potenciar a jugadores propios, mostrar que Olimpo sigue el camino de la formación de talentos y eventuales ventas. Esos deben ser los puntos de partida para que todos confíen en esta institución para orientarnos a saldar los compromisos que no se han cumplido al día de la fecha”.

Dijo también: “La política del club debe ser apuntalada por todos. Entender el hecho de competir con jugadores propios, que al hincha le de gusto ir a la cancha y que no desconozca a los que juegan. Es más, que puedan ver chicos de su institución, que sientan la camiseta, la ciudad, la zona y la región. Es la única forma de sostenerse y de hacer un producto sustentable y agradable para todos, con sentido de pertenencia y con identidad”.

Bonjour, exjugador de la entidad, debutó en Primera de la Liga del Sur a los 16 años y fue multicampeón local y regional, integrando planteles con nombre rutilantes y futbolistas que excedían el nivel de nuestro fútbol.

En enero de este año, repatriado por los directivos actuales, comenzó su cuarto ciclo en el club (en 1990 fue entrenador de la Primera local, en 1994 pasó por las formativas y en la 2010-2011 dirigió a la Reserva de AFA), siendo, casi en forma conjunta, coordinador de la divisiones menores, DT de la Reserva de AFA y DT interino del plantel superior en los últimos dos cotejos de la Superliga (1-1 con Atlético Tucumán y 2-2 con Talleres).

Frente a los medios, Bonjour también se refirió a lo que vendrá, al armado del equipo y al objetivo que se perseguirá.

“La idea es que los jugadores con contrato puedan seguir ligados y a esa base sumarle entre 6 y 8 refuerzos. Que no haya descensos no modifica mi ambición; yo último no quiero salir. Pretendo armar un equipo competitivo para estar entre los primeros 10, y si puedo salir campeón mejor. Vamos a trabajar para eso. Así le tenga que sacar agua a las piedras, vamos a pelear arriba, de eso estoy seguro yo y mi cuerpo técnico también”.

Lo que no está definido todavía es la fecha y el lugar de la pretemporada, como tampoco quien ocupará el puesto de coordinador que dejará vacante Bonjour.