Enérgico repudio a la pauta salarial para los civiles de la Armada

La Asociación Personal Civil Jerárquico de la Armada Argentina, en representación del sentir de los trabajadores de la Armada, disconformes con el aumento salarial acordado el pasado 5 de junio para la Administración Publica Nacional, Sectorial Personal Civil de las Fuerzas Armadas, manifestó su repudio enérgico a la pauta salarial aplicada, de neto corte discriminatorio y perjudicial, "acordada en un 'ritual de fe', como viene haciendo a espaldas de los trabajadores la Unión del Personal Civil de la Nación, con su secretario general, Andrés Rodríguez con los distintos gobiernos nacionales, desde el año 2007 hasta la fecha".

En el comunicado que lleva la firma de Ricardo Colantonio y Santiago Del Collado, se expresa que "una vez más y consecutivamente se impone en forma abusiva un aumento salarial que no equipara la inflación acumulada que se viene reiterando año a año y erosionando el poder adquisitivo de los bolsillos de los trabajadores estatales en general y de la Armada Argentina en particular, a lo cual se suma para una importante franja de compañeros la permanencia del Impuesto a las Ganancias que, en campaña política, el gobierno actual prometió cesar y no se cumplió".

"En el terreno de los hechos esto significa no sólo un perjuicio actual e inminente a los salarios, sino también a los presupuestos de las asociaciones sindicales cuyo sostén único es la cuota sindical, con la cual se sostienen las distintas prestaciones que tanto necesitan nuestros compañeros trabajadores", se agregó.

A ello se sumó que "rechazamos esta metodología arbitraria e inconsulta de negociar aceptando techos y modalidades perjudiciales en paritarias acordadas unilateralmente entre el gobierno y avalados con la complicidad de pseudo dirigentes que no hacen otra cosa que condenar a los trabajadores públicos a la pobreza, consolidando un repetitivo marco anual de violación de los derechos humanos y constitucionales".

En este contexto, los dirigentes de APCJ hicieron público su estado de alerta y sesión permanente, y se reservaron, en el marco de los derechos constitucionales y estatutarios, a realizar las medidas que las circunstancias y los trabajadores demanden".

Además, adhieren de manera solidaria a las medidas de fuerza dispuestas para el próximo jueves, por la CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, y el martes 19, por la CTA Autónoma.

(Agencia Punta Alta)