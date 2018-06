Coronel Suárez: nuevo reclamo de la APTS en la puerta del Hospital Municipal 

Representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de Coronel Suárez volvieron hoy a mostrar su disconformidad con el gobierno de Roberto Palacio, con un reclamo en las puertas de la guardia del Hospital Municipal Doctor Raúl Caccavo.

El mayor reclamo es por la “finalización de la precariedad laboral”, tras 17 meses sin actualización del valor de las guardias, ya que solo se acomodaron los valores que perciben los médicos que cubren las guardias activas. Además, no se reconoce el valor de las mismas en el salario básico y se insiste en la implementación de la carrera profesional hospitalaria.

La protesta incluyó la suspensión de actividades en el nosocomio de 10 a 12, con una reducción de la atención ambulatoria, pero sin interferir en el normal funcionamiento de los pacientes internados y una concentración en la guardia.

La doctora Soledad Firpo indicó que “queremos que se implemente la carrera profesional hospitalaria, que incluye farmacéuticos, bioquímicos, médicos, enfermeros, instrumentadores y técnicos; somos muchos los que hacemos el hospital y queremos brindar la mejor atención a los pacientes”.

“Hace un año se aprobó la carrera profesional hospitalaria en el Concejo Deliberante y el Ejecutivo es el que demora su implementación. Siempre hay trabas y excusas; no se trata más que de una determinación política. El hospital está desorganizado y todos queremos mejorarlo”, señaló.

Además de la implementación de la carrera, los miembros de la APTS pidieron un aumento del valor de las guardias.

“Esto no fue para todos los profesionales, solo se incrementó el valor para los médicos. Queremos que todos los trabajadores que hacen guardias reciban su aumento. La inflación se siente mucho y desde el mes de agosto del año pasado se pide una actualización de los valores. Esta parte de nuestro salario es en negro, no está incorporado al básico sino que se paga como bonificación extraordinaria”, mencionó Firpo.

Por otra parte, Fernando Schwab, presidente de la APTS, comentó que es necesario debatir también otras cuestiones.

“Sentimos que nos escuchan cuando hay elecciones, pero después nos archivan. Siempre terminamos con los mismos reclamos que no son escuchados”, explicó.

Presupuesto vs. cambios

Firpo informó que han mantenido sendas reuniones con el intendente Palacio y con el secretario de Salud, pero que la razón presupuestaria se superpone a cualquier cambio pretendido por la APTS.

“Necesitamos hechos y no excusas. Ahora nos dicen que primero deben atender el reclamo de paritarias de los trabajadores municipales para luego ver qué sucede con las guardias. Como parte de los municipales estamos de acuerdo que debe actualizarse el salario municipal pero no dejamos de pedir por los trabajadores de la salud”, finalizó Firpo. (Agencia Coronel Suárez)