Winnie Harlow no fue la única en confundirse con la bandera de cuadros

El insólito suceso ocurrido en el cierre del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, disputado el pasado fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve, donde la modelo canadiense Winnie Harlow bajó la bandera de cuadros a una vuelta del final, trajo a la memoria similares sucesos producidos a lo largo de la historia.

Una situación parecida la protagonizó el argentino Juan Manuel Fangio, en el Gran Premio de Argentina de 1978. El Chueco se confundió piloto y le mostró la bandera cuadriculada al sueco Ronnie Peterson, cuando el vencedor de la carrera había sido el norteamericano Mario Andretti, su compañero de equipo.

"Me confundí, esa es la verdad. Vi salir al Lotus de frente, a contraluz, y me pareció que el 6 (Peterson) era un 5 (Andretti). Cuando me di cuenta, el error ya estaba hecho", contó Fangio sobre su yerro, el cual obligó a clasificar la prueba con una vuelta menos.

Otra confusión semejante se produjo en el Gran Premio de Brasil 2002, con Pelé, quien no bajó a tiempo la bandera de cuadros a Michael Schumacher (Ferrari), ganador de la carrera. De todos modos, en esa oportunidad sí pudo oficializarse el total del recorrido, tal como estipula el artículo N°43.1 del reglamento deportivo FIA.