Poda inconclusa: dejaron ramas frente a su casa y tuvo que trepar las rejas para salir

Una vecina de Villa Libre contó que podaron un árbol frente a su casa, no juntaron las ramas y tuvo que trepar las rejas para poder salir.

Se trata de Cintia Albariño, quien vive en Punta Alta al 1.100.

Según le dijo esta mañana a La Nueva., el viernes pasado personal de la Municipalidad taló un árbol y dejó todas las ramas y troncos en su vereda.

"Es un desastre, la verdad que es indignante. Es una mugre [...] Estoy tratando de tener lo más limpio posible, porque esto genera ratas", lamentó la vecina.

Cintia contó que el viernes por la mañana fueron a podar el árbol para despejar los cables del sector, aunque la situación ya estaba resuelta. Y luego, dejaron todo sucio.

"Llamé por teléfono a las Villas, me dijeron que estaban tapados de trabajo, que llame a Arbolado. Y ahí no me atendieron nunca", se quejó.

La mujer contó que para ir a buscar a su nena de 5 años al jardín tuvo que saltar la reja. Luego, los vecinos la ayudaron para que puedan entrar.

"Todos están enojados porque tienen que pasar por la calle. Hay mucha gente grande, hay escuela, hay jardín", señaló.

Y lamentó que ella tenga que pagar por falta de respuestas: "Son re pesados los troncos... Me tocan el timbre, pasan con carros, me dicen que les dé lo que pueda y que se llevan las ramas".

"Voy a volver a llamar hasta que me den bolilla", cerró.

La Nueva. se comunicó con el delegado de las Villas, Pablo Aguilera, y confirmó que mañana le van a ir a sacar las ramas.

Las podas se hacen de la siguiente manera: Arbolado corta y las delegaciones se encargan de la recolección.