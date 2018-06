Caso Mariana Bruna: “Quiero que se haga justicia, porque se han olvidado de mi hija"

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

“Quiero que se haga justicia, porque se han olvidado de mi hija”, reclama Gloria Bruna, madre de Mariana Sol (15), quien hace algo más de dos meses fue dejada sin vida en la puerta del Hospital Regional Español.

La mujer carga como puede con su dolor, el mismo que la moviliza para reclamar que se investigue a fondo lo ocurrido.

El 31 de marzo a la mañana la chica fue hallada sin signos vitales en el acceso al centro asistencial. Poco después la policía arrestó en Punta Alta a Nicolás Martínez.

Algunas horas más tarde el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, resolvió excarcelarlo por entender que no se encontraba configurado el delito de abandono de persona.

Fuentes judiciales consultadas indicaron que en la actualidad la fiscalía aguarda pericias que son realizadas en La Plata para definir el rumbo de la causa.

“Hace poco más de dos meses yo estaba tomando mate con mi hija, charlando durante horas de todo. Era mi otra parte. Esa noche estaba feliz mi hija, porque había vuelto de pasar unos días en Monte Hermoso con sus hermanos”, recordó Gloria.

"Una causa más"

Agregó que “da bronca que todo haya quedado en la nada. Se ocuparon de agarrar a Lucanera (imputado por otra causa), pero mi hija está bajo tierra. Para ellos (por la Justicia) es una causa más. A Martínez lo conocí por los medios”.

Respecto de este último, sostuvo que "es quien se la llevó, quien no trató de salvarle la vida, por más drogado que estuviera no hay excusa. Sabía que tenía que bajarla y dejarla en el hospital, o llamás a la ambulancia desde donde estás. Podría haberse asustado, pero también, al menos, haber llamado al 911”.

“Me llamó mucho la atención que un mes antes de lo que pasó un auto me cortaba el paso cada vez que lo quería pasar. No le dí mucha importancia y tiempo atrás otro vehículo dio varias vueltas por mi casa. Creo que a mi hija la estaban amenazando, porque incluso alguna vez ella me lo dijo, pero después me decía que era un chiste. Son muchas casualidades que ahora atando cabos me da que pensar”, analizó Gloria.

Según la autopsia Mariana falleció a las 6 de la mañana.

Su madre comentó que “a las 4 se comunicó con su exnovio y le pidió que la vaya a buscar a calle Soler, pero él trabajaba. Este chico estaba destrozado, porque cree que podría haberla salvado. Después, según el fiscal, hizo tres llamadas desde otro celular, y la primera fue a Martínez. De las otras no se sabe nada. Me da mucha impotencia saber muy poco del hecho”.

La mujer finalizó reiterando que no parará hasta saber la verdad y exigió que se castigue a los responsables.

"Nunca me imaginé que podía ser esto"

"Me dijo que se iba a un cumpleaños de una amiga. No salía todos los fines de semana, pero al volver de Monte me pidió salir y accedí”, recuerda Gloria.

Agregó que “sobre a las 12.30 de la noche le dije que se acostara, pero me respondió que la fiesta era tarde y que iba a estar bien.Cuando me quise dar cuenta ya había salido. Ví que estacionó un Gol blanco detrás de un pino. La esperé despierta hasta después de las 4 y me dormí. Me tenía mal que no había visto a la persona. Me levanté a las 10, esperando que vuelva, y de pronto ví que llegó la patrulla”.

“Nunca me imaginé que podía ser esto, vi a mi marido agarrándose la cabeza, a mi hija más chica entrando y saliendo, la policía con poco tacto... Me dolían las manos de golpear la pared”, finalizó.