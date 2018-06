Moyano confirmó que el jueves habrá paro nacional de Camioneros

El líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, confirmó en conferencia de prensa que realizarán un paro este jueves tras la decisión de la patronal del sector de no acceder a un aumento salarial del 27 % que reclamaba el gremio.

Moyano aseguró que durante la huelga no van a cortar rutas ni van a "hacer nada que no corresponda" y que "no tenga que ver con el derecho" a realizar un paro en reclamo de mantener los salarios de sus trabajadores.

En tanto, afirmó que estará paralizado el servicio de recolección de residuos.