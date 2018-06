Julio Leguizamón, Secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca se refirió al cierre de las paritarias y los objetivos de cara al futuro.

“Por suerte otro año más en el que hemos cerrado muy bien las paritarias. Acompañando el trabajo que se viene realizando en los últimos años, que por ahí permite a nuestro Sindicato y a nuestros afiliados tener una diferencia salarial importante. Sobre todo, no perder el poder adquisitivo. Yo he escuchado de compañeros que pueden viajar afuera y me alegro mucho porque para eso uno trabaja. Creo que en la sociedad hay una confusión que nosotros desde nuestro pequeño lugar tratamos de cambiar. Siempre digo que el mayor beneficiado de todas las cosas tiene que ser el trabajador, porque es en definitiva el que hace el esfuerzo diario, y el que tiene que poder disfrutarlo”, abrió el dirigente gremial.

“Hoy, lamentablemente, desde los medios masivos, y desde un gobierno neoliberal, nos quieren convencer de que es diferente, y de que tiene que ser distinto. Nosotros demostramos desde nuestro lugar, desde nuestro Sindicato y a nuestros compañeros lo que pregonamos siempre: el Trabajador es el merecedor de los mayores beneficios, y si tiene que viajar y disfrutar de las cosas, es porque se lo merece porque para eso trabaja y creo que los trabajadores deben ser los mayores beneficiados de todas las cosas, porque su esfuerzo día a día levanta al país. Y creo que hoy tenemos los valores cambiados. Es más, hasta hay gente convencida de que está bien, este gobierno dice que “los trabajadores estaban confundidos, ¿cómo pueden viajar o tener autos?”. No muchachos, es al revés, los trabajadores se merecen todo eso. Esta confusión también hoy nos está llevando a una política en donde, desde el punto de vista laboral, salarial, se ha perdido muchísimo. No es nuestro caso, pero sí lamentablemente está pasando y también, nuestro Sindicato, más allá de nuestra situación particular, siempre estamos a disposición de las distintas fuerzas gremiales para también acompañar en la lucha general. Porque, como siempre digo “no se puede estar bien en un país que está mal”. Y nosotros hoy somos una isla, pero el país no está bien, y siempre estamos dispuestos a ser solidarios con los compañeros que lamentablemente estás pasando una mala situación. Así que, siempre estamos al pie del cañón para acompañar, para luchar, como lo hicimos siempre. Y tal vez, nuestra manera de actuar, y de ser, es lo que nos permite hoy tener el Sindicato que tenemos. Siempre agradezco como se suma cada vez más gente a nuestro Gremio, tanto delegados, como a la agrupación, como a las distintas Secretarías. Siempre gente joven, cada vez son más. Y la idea es que ellos en el futuro, más allá de este presente de acompañamiento, sean los que continúen nuestra línea de trabajo,que es siempre priorizar los beneficios de los compañeros, por encima de los beneficios personales. Creo que eso es fundamental, en cualquier dirigencia, es fundamental cumplir con las cosas para las que uno fue elegido. Y a nosotros hoy nos toca dirigir para que nuestra gente esté bien y eso es lo que tenemos que cumplir. Y creo que eso se tiene que trasladar, no sólo en el gremio, sino en todas las Instituciones.

El sindicato, fundamental

En realidad, se tuvo que arrancar de muy abajo para poder lograr todo esto. Desde una desunión total, de un abandono total del gremio a los trabajadores. Desde ese lugar se empezó a trabajar día a día, que llevó años. Realmente llevó muchos años, mucho esfuerzo. Tener en contra hasta a los propios dirigentes que estuvieron antes, tener en contra, por supuesto las empresas, el Estado, durante el menemismo realmente fue terrible el Estado como estaba a favor de las empresas. Hasta la misma gente por ahí no entendía, nosotros teníamos toda la gente desafiliada.

Y justamente los medios, las circunstancias engañan a la gente y ensucian a las Instituciones, y el Sindicalismo como Institución es un valor importantísimo que hay que defender. Independientemente de la gente que lo dirija que circunstancialmente se pueda equivocar. Pero la gente tiene que entender que el Sindicato, que lo defiende y que para eso está, y para que esté bien, le pertenece a cada uno de los Afiliados. Y eso es fundamental, y nosotros como dirigentes también tenemos que entender que fuimos elegidos para que la gente esté bien, para trabajar y para beneficiarlos y que nos tienen que acompañar en ese sentido. Y que los que vengan más adelante tienen que continuar esa línea.

Una Clase Trabajadora, independientemente del lugar que ocupes

En realidad creo que todo esto surge a partir de que esto, se trata de un problema de clases. Nosotros somos una Clase Trabajadora, independientemente del lugar que ocupes, podes ser panelista, podes ser técnico, podes estar en el laboratorio, podes estar en mantenimiento, no importa, somos trabajadores. Y creo que desde esa base es desde donde nosotros empezamos a trabajar, desde la Igualdad, desde considerarnos todos la misma Clase. Y eso es algo que todos los Trabajadores tenemos que entender, somos una Clase social y que tenemos que estar unidos, tenemos que defendernos entre nosotros y tenemos que valorarnos independientemente del lugar que ocupemos. Porque en definitiva, de eso se trata un Sindicato, de eso se trata también, poder direccionar a la sociedad, y cambiarla.

Lo recuperamos para los trabajadores

En el momento que nos hacemos cargo del sindicato hace más o menos 10 años, nosotros habíamos hecho un buen trabajo en las Plantas de Dow. O sea, cuando asumí como Secretario General, ya habíamos hecho un trabajo de diez años de Delegado, en los cuales ya teníamos afiliados a la gente de Dow. Y me refiero a que “nos llevó 3 o 4 años afiliar”, me estoy refiriendo a la década del ’90, año ’96, donde hubo una desafiliación masiva de la gente. Fue una campaña antisindical durante el menemismo, la gente se desafilió. Nos echaron 150 trabajadores el 4 de noviembre del 96, no se hizo absolutamente nada, y eso generó una desafiliación masiva. Desde ahí, hubo que revertir todo eso, nos llevó 3-4 años poder revertirlo. La gente joven no vivió todo el esfuerzo que tuvimos que pasar, todas las circunstancias, y hoy tenemos por lo menos en el Sindicato de Químicos una realidad muy diferente al resto del país. Que es muy buena, pero también la historia nos demuestra que hay que cuidarla, que hay que valorarla, y que hay que defenderla. Porque nosotros hemos pasado por situaciones similares en las cuáles el Sindicato está todo bien, y de un día para otro se ha perdido todo.

Cuidar lo conquistado, hay que seguir con sacrificio, con lucha

Siempre trato de recordarles a los jóvenes cuando tengo oportunidad de que me escuchen, en relación a la historia, yo siempre la repito porque es muy importante valorarla. Cuando nos echaron 150 compañeros y se desafilió la gente, muchos se olvidan de que las empresas nos obligaron a estudiar inglés fuera de horario. Teníamos que pagar para estudiar inglés, teníamos que pagar para estudiar computación. Terminábamos de trabajar y teníamos que ir y era obligación. Entonces, aparte de que nos bajaron todas las condiciones, nos bajaron el salario, perdimos compañeros, teníamos que trabajar reemplazando a 2 ó 3. O sea, fue un desastre absoluto. Por eso, es muy importante que la gente valore las condiciones que hoy tiene, que fue producto de años y años de lucha. Cada uno defiende sus intereses, las empresas defienden sus intereses. Yo respeto la posición de las empresas, porque después de muchos años, las empresas me respetan a mí en mi posición. Pero no tenemos que confundir, no tenemos que confundirnos nosotros. Nosotros como trabajadores tenemos derechos, obligaciones y también cosas que hay que defenderlas desde nuestra posición y desde el otro van a hacer lo mismo. Y no van a cambiar. No van a ser buenos de un día para otro, cada uno defiende sus intereses. Y nosotros la hemos pasado muy mal, hemos luchado muchos años para revertir esta situación y es bueno que conozcan muchas historias de lo que hemos padecido como trabajadores, aparte de despidos masivos, de reducciones de condiciones de trabajo. Una vez, la Federación Química, de donde nos desfederamos, nos hizo un Convenio flexible en el año ’99 y perdimos prácticamente todos los derechos. Los perdimos en un solo día, lo firmaron en Buenos Aires y perdimos todos los derechos. A nosotros, recuperar parte de esos derechos, desde el año ’99 hasta el día de hoy, todavía nos falta recuperar algunos derechos. Todos los derechos que se perdieron en un solo día, firmados por dirigentes de espaldas a la gente, a los trabajadores nos lleva años y años de lucha y de sacrificio para poder recuperar los derechos que se perdieron en un solo día. Por eso la importancia de que los jóvenes que no han vivido el proceso que nosotros tuvimos que llevar adelante para tener la situación que tenemos hoy, sepan que lo que hoy tienen se logró primero a base de lucha, de sacrificio y que sostenerlo y mejorarlo no va a cambiar. O sea, hay que seguir con sacrificio, con lucha.

Química Huagro

Química Huagro es una planta que trabaja con productos de fertilizantes, productos agroquímicos, y en realidad pertenecía al sindicato de UATRE. Se contactaron con nosotros, hubo un tiempo de negociación con el otro gremio. Llegamos a un acuerdo con el gremio que tenían antes, pasaron a Químicos y a partir de ahí, todo un proceso de cambio en todas las condiciones que hubo que trabajar. Y, como todas las cosas, lleva mucho tiempo, sacrificio y trabajo, que es nuestro lema. Es el lema por el cual entramos al Sindicato y el que mantenemos hasta el día de hoy. Cuando yo invito a todos los Afiliados a acercarse, a participar, a colaborar, también les digo que este es un gremio de puertas abiertas, pero también hoy lo que me interesa mucho es la honestidad, ser frontal, ser directo, y sobre todas las cosas tener crítica constructiva. Yo tengo muchos compañeros al lado mío, que hacen un trabajo extraordinario todos los días, que hacen un esfuerzo increíble para que el Sindicato esté como está, y lo que pido sobre todas las cosas es respeto.

Respeto por los que trabajan para que el sindicato sea fuerte

Respeto por los dirigentes, respeto por el esfuerzo, por el trabajo de todos los miembros de Comisión Directiva, de los Delegados, porque yo sé que es un sacrificio muy grande, el Delegado es un lugar que no es muy reconocido, que es realmente muy sacrificado, que nosotros le damos un valor muy importante porque es la base de nuestro Gremio. Es el que está en contacto permanente con la gente, el que nos ayuda a decidir. Es muy importante sobre todo el respeto, y sobre todas las cosas, valoro la crítica, porque muchas veces uno no alcanza a ver ciertas cosas del día a día y la gente común, el Afiliado, el Delegado, el miembro de Comisión Directiva, dice “mirá falta esto, falta lo otro”, yo no tengo ningún inconveniente en escuchar a todo el mundo con respeto, y hemos tomado decisiones como Gremio en base a la opinión de algún afiliado. Yo no tengo ningún problema con eso, somos un gremio muy abierto en dónde cualquier afiliado puede traer una propuesta de trabajo, de lo que sea, que nosotros lo vamos a escuchar y si es realizable lo vamos a apoyar. Como tenemos esa posibilidad para que toda la gente participe, para todo aquel que diga “acá falta tal cosa”, bueno bárbaro, vení, que nosotros te vamos a ayudar para que se pueda realizar. Por eso, sobre todas las cosas, pido respeto cuando se critica, la crítica constructiva es bienvenida, siempre vamos a trabajar para beneficiar a todos los afiliados. El afiliado común que quiera acercarse al Sindicato para realizar alguna actividad, simplemente tiene que traer la propuesta que va a ser analizada y si existe la posibilidad le vamos a dar una mano para que se realice. Pero, cuando yo veo el esfuerzo de 50 muchachos de la Agrupación, 70 Delegados, 20 miembros de la Comisión Directiva, que todos los días trabajan y hacen un esfuerzo tremendo para que el Sindicato esté como esté y los Afiliados tengan las condiciones que hoy tienen, yo lo que pido para todos ellos es Respeto. Porque yo sé el esfuerzo que hacemos todos para que la gente esté bien, y se lo merece la gente, pero para eso hay un grupo que trabaja incansablemente para que eso se pueda realizar. Por lo tanto, todas las críticas son bienvenidas, todas las quejas van a ser escuchadas pero sobre todas las cosas acá se trabaja diariamente para que siga creciendo.