Un mundo compartido entre futilidad y conductas errantes

La teorización sobre la trágica consecuencia de un robo determinado –que hasta puede ser considerado absurdo cuando el botín es una bicicleta, como en el caso que nos ocupa- marca la trascendencia de algunos estímulos aparentemente cotidianos que pueden sacar a relucir inmanejables aspectos ocultos que conlleven a una inercia desfavorable, insertando a la persona en una realidad absolutamente errante.

Tal vez por ello, llegado el momento, los jueces -en este caso Daniel Fabiana Castaño, Guillermo López Camelo y Pablo Hernán Soumoulou, del Tribunal en lo Criminal Nº 3- valoraron como agravante “la futilidad de los motivos” que llevaron a consumar el homicidio y que alejaron de un comportamiento esperado al autor del hecho, sin dejar de advertir, como atenuantes, las condiciones sociales y ambientales del acusado”, con especial referencia a los problemas de alcoholismo que padecía.

La referencia jurídica fue expresada en la sentencia condenatoria que recayó en Máximo Pablo Tracamilla -nueve años de prisión-, como autor del homicidio de Julio Ricardo Hidalgo (18 años), ocurrido alrededor de las 2 del 25 de enero de 2006, frente a una vivienda de Fortineros al 1300.

“Se equivocó”, dice escuetamente hoy José Trigo, propietario de la casa donde se desencadenó la tragedia, al recordar el proceder de Tracamilla (39, al momento del hecho), quien apuñaló a Hidalgo en la axila derecha, el cuello y la espalda.

Durante el juicio, el imputado señaló que aquella madrugada, antes de ir a trabajar al mercado frutas y verduras, concurrió a la casa de Trigo a tomar cerveza, pero Hidalgo “no sé cómo llegó, andaba dando vueltas, paró y quedó ahí”.

El fallecido estaba residiendo transitoriamente en nuestra ciudad, en la casa de personas conocidas.

“Dicen que, supuestamente, era de Buenos Aires”, comenta Trigo. “Yo no tenía trato con él, pero sí con Tracamilla”, completa.

En cierto momento Hidalgo se retiró de la vivienda de calle Fortineros para ir a buscar una conservadora que le prestaría a Trigo, quien tenía previsto ir a pescar.

Al rato, cuando Tracamilla decidió irse, advirtió que le faltaba la bicicleta con la que había llegado al lugar, por lo que al regresar Hidalgo, le preguntó si sabía algo al respecto. Y a pesar de la negativa de la víctima, el drama estaba en desarrollo.

“Es que él sabía que le había llevado la bicicleta. De mi casa no se iba a perder la bici, porque nunca se perdió nada”, dice Trigo, en voz baja, pero con firmeza.

Además, luego del homicidio, la policía corroboró que “la bicicleta estaba en la casa de él”, dijo en referencia al lugar que habitaba la víctima.

“Se pelearon y al p... sacó el cuchillo. Es más, yo ya le había sacado uno”, asegura Trigo.

El hombre también brindó testimonio en el juicio.

“La causa ya pasó; yo ya aclaré lo que tenía que aclarar. Es más, había caído preso con mi señora y otro muchacho más. Y hasta que no agarraron al otro (por Tracamilla) no nos soltaron a nosotros. Y para ello pasaron como doce horas. Es que había pasado en la vereda de mi casa y no les quedaba otra. Así que hasta que no apareció...”.

El presente

Finalmente, Trigo comenta que actualmente suele verlo a Tracamilla.

“Yo ahora lo veo y anda bien, está trabajando de vuelta en el mercado como tiene que hacerlo, y como siempre lo hizo. Nada más que ese día fue el momento de calentura”, considera.

Luego de comentar que “no se habló nunca más” de lo ocurrido en los encuentros con Tracamilla.

Trigo, a sus 45 años, asegura que “todo lo malo que he hecho lo he pagado, en cana o como sea; he sufrido y sigo laburando en la construcción. No ando robando, ni matando, ni nada. Recién llego, si hubiesen llegado veinte minutos antes no me encontraban. Y ahora, dentro de un rato, me pongo a picar leña, que luego salgo a vender”.

Al momento de inquerirlo sobre sus vivencias en la cárcel, su pretendido hermetismo fue una consideración elocuente.

“No, de lo de ahí adentro mejor ni acordarse”.

Trigo, quien fuera otro caminante de esa realidad errante que subyace en la sociedad, denosta algunas actitudes de quienes actualmente transitan esa vida.

“Ahora andan pibitos de 12 años que hacen cualquier cosa... Antes, cuando yo andaba en eso, obvio que se peleaba, pero como se tenía que pelear... Ahora, no; andá a pelearte con cualquier pibe: saca un cuchillo o te pega un tiro. Está todo muy atrevido ahora; por eso hay que quedarse en la casa”.