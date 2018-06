Patagones: Corfo Río Negro es otra alternativa para irrigar zonas productivas

Guillermo D. Rueda

“En un clima templado, somos las últimas tierras factibles de regar con disponibilidad de agua. El dato no es menor”, dijo el arquitecto Alfredo Ruiz, exsubsecretario de Riego y Proyectos de Desarrollo del Municipio de Patagones, al hablar de Corfo Río Negro, otro de sus tantos aportes al tema.

“Lo que nosotros necesitamos, como prioridad, es que la provincia de Buenos Aires demuestre finalmente la vocación de usar las aguas del río Negro con fines de riego. Y para eso se necesita la creación de una ley de un organismo con capacidad de derecho público y privado sobre las aguas para resolver cuestiones que hemos debatido 100 años”, explicó.

“No se discutirá si será en la meseta o en los valles, pero sí con (la provincia de) Río Negro si se hace Guardia Mitre-Patagones o Patagones bombea el agua en el límite del Meridiano a un costo mayor que por gravedad. También establecer las áreas del proyecto y los cupos del río”, sostuvo.

Alfredo Ruiz. / Foto: Agencia Patagones.

“Para eso debemos tener un organismo que posea juridiscción sobre el tema. Será necesario para el sistema ya que, por ejemplo, antes de que se empiece a construir el acueducto ganadero se requerirá de alguien que lo administre. Al margen de Corfo Río Colorado, no existe nadie en la provincia de Buenos Aires que regule el transporte de agua cruda”, comentó.

El proyecto de Ruiz, basado en la ley de creación de Corfo Río Colorado, como debe suponerse al tratarse de una experiencia exitosa, fue presentado junto al documento sobre la planificación territorial para el distrito de Patagones, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el 1 de marzo de 2017.

“La idea es que tenga difusión masiva entre los concejales, porque si bien esta es una cuestión política no tiene que ser partidaria; el intendente (por José Luis Zara) y el museo, así como en las entidades educativas”, dijo.

En la segunda sesión ordinaria de este año, Ruiz fue citado al CD para exponer su idea y, además recibió una distinción del cuerpo por los desinteresados trabajos sobre planificación territorial, además de ser declarados de interés municipal y cultural.

Para la creación de Corfo Río Negro se requiere de una ley provincial. “Lo importante es que, en principio, no se le solicitarían recursos económicos al Gobierno bonaerense, ya que hay que aprovechar todos los recursos que hay en ámbitos de la comuna y de la provincia, como chacras, oficinas y hasta personal”, afirmó.

Actualmente, hay un proyecto de resolución de dos concejales, Ariel Svenger (FPV-PJ) y Gerardo Bari (Cambiemos), que procura obtener algún tipo de recurso municipal para iniciar las gestiones provinciales.

Respecto de los actores que deberían estar involucrados, Ruiz sostuvo que la referencia es siempre Corfo Río Colorado. “El consejo consultivo deberá estar compuesto por regantes de la zona norte; esto es, de Villarino, y de la región sur. En el caso de Corfo Río Negro, cuyo consejo sería ad honorem, debería ingresar toda la representatividad comunitaria, además de los consorcios de regantes de Stroeder, Cagliero-Patagones, las asociaciones rurales, las cooperativas eléctricas y las ganaderas, representantes del Concejo Deliberante, del Ejecutivo, de salud y hasta de educación. Nadie debería quedar excluido”, detalló.

Ruiz señaló que Corfo Río Colorado se administra con un tercio del presupuesto aportado por la Provincia, que se destina a gastos de sueldos y demás, y por los dos tercios restantes, que está a cargo de los regantes.

Centro de Capacitación de Corfo. / Foto: Pablo Presti-La Nueva.

“Con alguna metodología, acá habría que hacer un tipo de inversión previa por parte de los propietarios”, agregó. También dijo que estos desarrollos tan importantes no se proyectan con fondos municipales, ni provinciales ni de la Nación, sino que para eso están los organismos internacionales de crédito.

La cantidad de hectáreas involucradas para Corfo Río Negro es un tema de largo debate. “Siempre fue una historia. Entiendo que, en este caso, hay que ser más responsable porque, a veces, se tiran datos que no son correctos”, admitió.

“En la época de (Carlos) Wauters se hablaba de irrigar 300.000 hectáreas, pero brutas. Cuando las traducías, sin caminos y con otras asignadas para regadío, quedaban algo así como 200.000 Has.”, calculó Ruiz.

“Acá siempre depende del agua que se pueda disponer. En algunos momentos calculamos, tras la revisión del proyecto Wauters, dos sectores de 50.000 hectáreas cada uno, alrededor de Stroeder y de Cagliero-Patagones. Si bien estaríamos hablando de 100.000 o de 120.000 Has. parecería que nos quedamos escasos, pero basta pensar en el desarrollo de Juan A. Pradere y Villalonga, con 49.000 Has., y ahí te das cuenta que 100.000 has. es una barbaridad”, aclaró.

Respecto de una eventual colisión de la Autoridad Interjuridisccional de Cuencas (AIC), que regula la cuenca del río Negro y la representación la tienen las provincias rionegrina, Buenos Aires, Neuquén y la Nación, Ruiz sostuvo que cada una de ellas tiene un área de riego.

“En Río Negro, por ejemplo, es el Departamento Provincial de Aguas (DPA). Y de este lado estaría lo que proponemos: una corporación de fomento que administraría el riego en la provincia de Buenos Aires”, comentó.

Ruiz insiste en que la historia del riego en Patagones es muy extensa y que, por eso, hay que preguntarse por qué aún no se pudo lograr. “En realidad, no lo pudimos hacer porque perdemos energía discutiendo cosas que no tendríamos que discutir. Ahora se nos abre otra oportunidad”, concluyó.

De puertos chilenos a puertos argentinos

* Integración: “Esta propuesta de CRN hay que verla dentro de un planteo general, que es el proyecto Integración de Infraestructuras Regionales Sudamericanas”, dijo Ruiz.

* Ejes: “IIRSA tiene diez ejes y nosotros estamos en el del sur. El concepto es desarrollar los dos puertos, el de Bahía Blanca y el de San Antonio, por el Atlántico, y los de Chile (Pacífico). Patagones está en el medio de este desarrollo, donde se generará producción para distribuir por los puertos”, explicó.