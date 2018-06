La región se unifica en una acción solidaria

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La acción solidaria de un grupo de vecinos, apoyados por agrupaciones de bomberos y profesionales, fue creciendo a lo largo de diez años y hoy ya representa una de las cruzdas más importantes del país.

Se trata de la iniciativa del sargento Leandro Schaab, bombero voluntario de Sierra de la Ventana, quien desde 2008, promovió la reunión de artículos a nivel zonal para llevar al Impenetrable Chaco-Santiago del Estero.

Punta Alta también se sumó a esta iniciativa y el aporte de los habitantes, como ocurrió en las ediciones anteriores, se recibe en el cuartel central de Bomberos Voluntarios, en Mitre 537, hasta el 1 de julio.

Se solicitan alimentos no perecederos, , agua potable, productos de limpieza, artículos escolares, juguetes y ropa con talle para niños de hasta 15 años.

Schaab comentó que el 28 de mayo de 2008, hace más de diez años, "hicimos el primer viaje a la escuela de San Antonio Los Cobres y fue muy bueno. Llegamos con todas las donaciones, una fábrica nos donó 110 pares de zapatillas para los nenes que dormían en ese lugar, consensuamos los números con el director y las maestras. Y cuando volvimos, luego de dos días, los chicos estaban acostados, tapados y abrazados a sus zapatillas como si fueran un juguete".

"Llegamos a Salta, capital, cuando bajamos de la montaña, y vinieron algunos medios a hacernos notas. Expliqué que fue un hecho sin intención de hacerle mal a nadie, simplemente éramos un grupo de siete bomberos y un integrante de comisión, todos de Suárez que habíamos viajado para colaborar con los chicos, pero que sí dije que me daba mucha lástima que pase el gas por adelante de una escuela y los chicos estén lastimados por el frío".

"Lo que ocurrió es que al mes me llamó el director de la escuela para decirme que el gobernador estaba inaugurándoles el gas. Fue una alegría fue inmensa, contribuimos en mejorarles la calidad de vida con el sólo hecho de hacer un poco de 'ruido' en el lugar".

"Actualmente han sido viajes con más de 80 personas. Lo que hacemos es juntar en muchos pueblos y ciudades de la zona. Hablando con las ong's y fundaciones nos han dicho que la cruzada es una de las más grandes de la Argentina porque participó mucha gente y se llevaron hasta tres camiones con acoplados de donaciones".

"Cuando llegamos hacemos un campamento base, dormimos en carpas, nos llevamos para comer, lavarnos. La gente nos espera todos los años como si fuéramos parte de su familia. Nos reciben con los brazos abiertos. Muchos de ellos colaboran con nosotros y no van a pedirnos. Nos acompañan hacia donde ellos consideran que hace más falta, por lo que es una tarea que ya lleva diez años y que hoy no se puede dejar de hacer".

Participantes.

Entre todos.

Varios puntos. Este año participan cuarteles de bomberos de Sierra de la Ventana, Monte Hermoso, Pehuen Co, Punta Alta y Cerri, y civiles de Suárez, Bahía Blanca, Tornquist, Dorrego, La Colina, Bolívar, entre otros.

Camioneros. "Agradezco a quienes ponen a disposición esta herramienta tan importante. Reunimos dinero para el combustible. Sólo nos cobran la ida y luego se arreglan con un flete para solventar los gastos del regreso".