Copetonas: los chicos que comparten el presente y piensan en el futuro

Agencia Tres Arroyos

laregion@lanueva.com

Por ahora son nueve. Compañeros del cuarto y quinto año de secundaria del Instituto Almafuerte, de Copetonas, que forman parte de un proyecto educativo que comenzó a funcionar hace un mes y consiste en acompañar a los abuelos del Hogar La Casona, generando conciencia solidaria y satisfaciendo la necesidad de cariño de quienes ahí residen.

La idea nació a la sombra de la indignación que generaron las noticias sobre los denominados geriátricos del horror en Jorge González, un expolicía oriundo de Copetonas, responsable de distintos proyectos solidarios y autor de dos libros sobre seguridad y adolescencia, que se conmovió por las precarias condiciones en las que vivían aquellos jubilados en una vivienda de Tres Arroyos. Al programa, que creó junto a Alberto Andersen, un amigo suyo de la infancia que vive en el sur, lo llamó Compañeros de Vida y se lo presentó a Maggie Savage, la directora del Instituto Almafuerte.

En menos de un mes estaba aprobado y hace 30 días que ya funciona en el Hogar La Casona. Según González, el primer destino de un método que quisiera ver en Tres Arroyos. El programa fue insertado en los contenidos de Construcción de Ciudadanía, una materia que tienen todos los años de Ciclo Básico,y que, según lo describió Savage, “tiende a incentivar instancias de participación en los chicos”.

“Más allá de que tiene contenidos específicos, el espíritu de la materia es encontrar problemáticas, puntos de inquietud de los chicos y transformarlos en proyectos donde se vean obligados a interactuar en lo social”, agregó.

El proyecto, que funciona desde hace un mes en el colegio secundario de Copetonas, es orientado en la práctica por el profesor Juan Ignacio José, coordinador y docente de la materia Construcción de Ciudadanía.

“Los alumnos tienen distribuidas funciones dentro del grupo y el docente puede ir evaluando cómo se desempeña cada uno a partir de eso”, sostuvo Savage. Los alumnos de la primera experiencia son Ayelén Larre, Natasha Román, Ayleen Bardelli, Marcos Vázquez, Valeryn Carrizo,Tomás Berrutti y Enrique Simonsen.

“Desde que lo propusieron me gustó la idea. Llevamos cuentos, jugamos con los abuelos y les construimos elementos antiestrés para las manos con globos y harina. Con el profesor tenemos charlas y entendemos que, en el futuro, también nosotros vamos a estar así. Nos explicaron que, de los 70 años para adelante, empiezan a volverse chicos otra vez”, agregó Bardelli.

Instituto Almafuerte. / Foto: Agencia Tres Arroyos.

Christensen recordó cómo fue el contacto inicial con los abuelos y lo que le dejó esa experiencia. “El primer día nos costó, pero después logramos llevarnos bien. A mí me gusta”, sostuvo.

Lo más gratificante es que el amor que los chicos le dan a los abuelos no nace del interés por la nota de concepto, ni siquiera de los hechos que movieron a su creador a impulsarla. A pesar de la magnitud, los chicos aseguran no haber recibido la noticia de los geriátricos del horror e, incluso, piensan continuar ayudando porque piensan en su propio futuro.

El profesor José hizo referencia a lo que le dejaron los primeros 30 días de trabajo. “Es un momento de prueba y estamos analizando el momento y organizándonos para estar un poco más motivados”, comentó, antes de compartir su observación del trabajo, “Llegan al lugar y, muchas veces, se van a encontrar con que no todos van a querer realizar las actividades que ellos (por los alumnos) proponen. Entonces, creo que va a llevar un tiempo que puedan llegar a tener esa confianza en la relación entre ellos. El objetivo es que sean conscientes del valor de ayudar al otro”, subrayó.

Hogar La Casona. / Foto: Agencia Tres Arroyos.

En Tres Arroyos existen 200 abuelos con carencias de atención familiar y personal.

“Nosotros queremos expandir este proyecto a la ciudad en la medida que veamos cómo va funcionando, qué es lo positivo y lo que se pueda reparar para mejorarlo”, dijo González respecto de Copetonas que, por sus características geográficas y poblacionales, apareció como un campo ideal para probar el programa.

Ahora, en la visión de González no hay muchos geriátricos con esa condición, una circunstancia sobre la que no niega dificultad (“seguramente lo que venga no va a ser así”, dice al comparar el futuro con el presente de Copetonas), pero sabe que con el amor nunca está todo dicho.

Piedra, papel o tijera

* Sentimiento: En La Casona residen ocho abuelos. María Verónica Rodríguez es la acompañante terapéutico, encargada del hogar, y testigo de los primeros contactos de los abuelos con los chicos. “No es un trabajo fácil, pero los chicos sienten que están ayudando y les gusta. Hay algunos que están más comprometidos y otros que se van comprometiendo”, dijo.

María Verónica Rodríguez, de La Casona. / Foto: Agencia Tres Arroyos.

* Cartas: Hay una actividad que seduce a los abuelos. “Lo que más les gusta es jugar. Pero tienen un tiempo de actividades y después juegan a las cartas o al piedra, papel o tijera. Ahora están organizando una pochocleada. Los chicos están más comprometidos de lo que uno se imagina”, agregó. El contacto es una actividad extraescolar de una hora y media, o dos, horas de duración y se realiza de lunes a viernes.