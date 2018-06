¿Se salvarán del FMI las obras previstas para Bahía?

--Buen día Juan María. Ya se terminó la espera y me imagino que tendrás todo listo para ver el mundial.

--Por supuesto, aunque también hay otras cosas que estos días andan dando vueltas por mi cabeza...

--¿Te referís al acuerdo con el FMI y a la marcha de la economía?

--Y claro, tendría que ser extraterrestre como para no pensar en eso, sobre todo porque se vienen varios meses de bolsillos flacos y existe mucha preocupación por el futuro de las obras públicas.

--¿Qué data tenés?

--Mirá, si hablás con los funcionarios el mensaje siempre es de optimismo, pero si buscas una respuesta entre los empresarios el panorama no resulta muy alentador que digamos. Por un lado están las grandes obras para Bahía con recursos de Nación y Provincia. Acá, en el mejor de los casos, se irán haciendo los proyectos comprometidos, aunque a ritmo muy lento. Sin embargo, obras nuevas de acá a 2020 no habrá. Es decir, cero licitaciones.

--Entonces, entre las que corren riesgos están las autopistas de la 33 y Sesquicentenario y El Cholo, ya iniciadas y a punto de empezar.

--Claro. El recorte va a ser muy grande y se piensa que los pagos, que hoy ya están demorados, podrían atrasarse aún más. Hasta ahora el acueducto desde el río Colorado no se vería afectado porque se hará con recursos que ya fueron acordados con un ente internacional, pero las dudas persisten.

--¿Y las grandes obras con aportes privados?

--Esa es la gran apuesta del gobierno para compensar los recortes. Mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP) hay algunos proyectos como la autopista a Monte, en realidad a Coronel Dorrego, que se licitaría en septiembre. Si bien el gobierno echaría mano a este tipo de proyectos para compensar el ajuste en obra pública, el retorno del FMI como auditor puede ser otro problema.

--¿Por?

--Porque no está claro si considera las PPP como deuda pública o un pasivo más con proveedores. Ojo que también habrá que ver qué sucede con el despelote de las tasas, algo que atenta contra cualquier inversión porque ofrece pocas posibilidades de financiamiento.

--¿Otra obra en carpeta es el ferrocarril Bahía–Vaca Muerta?

--Sí, y como te dije hace un par de semanas Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, sería uno de los grandes interesados, junto a a Ferrosur y Techint, en quedarse con el proyecto. En este caso todos piensan que se hará porque es una obra prioritaria para el desarrollo del megayacimiento neuquino.

--¿Y en la Muni que opinan? ¿Existe preocupación por el futuro de las obras públicas?

--Héctor es un eterno optimista, pero me imagino que debe estar preocupado. De todas formas me dijeron que existe voluntad de continuar con el plan de obras públicas pese a la situación económica del país. Incluso Nación y Provincia aseguraron que seguirán llegando aportes. De hecho en los próximos días se vienen algunas inauguraciones.

--Ojalá no te equivoques. Tirame algún ejemplo de esas inauguraciones.

--Mañana se inaugura el puente sobre el canal Maldonado en calle Tucumán y el jueves va a estar el ministro Ritondo inaugurando la comisaría séptima. Ambas no dejan de ser buenas noticias porque hace más de 20 años que no se hacía un puente y ya pasó medio siglo desde la construcción de la última comisaría.

--¿Alguna más?

--En los próximos días va a llegar gente de Provincia porque se va a habilitar un moderno laboratorio de Bromatología, y también va a venir el Colo Mc Allister para inaugurar una cancha de piso sintético en el sector norte. Además, el 9 de julio ocurrirá lo mismo con el centro de salud ubicado junto a la delegación Norte. A esto sumale el plan de repavimentación que en septiembre comenzará en Villa Mitre, Tiro Federal y Universitario.

--Sí, algo me comentaste el domingo pasado. Cambiando de tema. Ayer volví a leer en “La Nueva.” lo del canal entre Córdoba y el puerto local. ¿Te enteraste de algo más?

--Lo mismo que vos, que en septiembre la comisión de especialistas argentinos y holandeses deberá pronunciarse, pese a que hay oposición en el ministerio de Transporte y, obviamente, en Rosario. De todas formas te adelanto que en todo esto existen varias contradicciones.

--¿A que te referís?

--Quizás en el ministerio de Transporte se opongan a esta idea porque, como dice Carmen Polo, la planificadora estrella de esa cartera, acá no hay carga. De todas maneras quizás que no tenga tanta razón como parece. Sí me da la impresión que alguno leyó el resultado de la consultoría que hicieron los australianos, en 1979, donde demostraron que el mejor puerto para sacar las exportaciones de granos era Bahía.

Consorcistas preocupados y ocupados

--Bueno, veremos como sigue esta historia. Ah... casi me olvidaba. Qué despelote se armó de nuevo con el tema Bobinas Blancas, sobre todo con el asesinato de los dos narcos colombianos en Buenos Aires. Parece que volvió un tema que sacudió al Parque Industria hace casi un año, cuando se encontraron toneladas de cocaína.

--Sí, se siguen destapando ollas y te anticipo que puede haber algunas ramificaciones locales, pero sobre el Parque Industrial tengo novedades importantes...

--¿Revuelo interno?

--¡Más que eso! Mirá. Un grupo, y no menor de consorcistas, se está movilizando. Te hablo de gente que está muy disconforme con la actual administración. Me hablan, por ejemplo, de no poder contar con rendiciones de cuenta periódicas, como debería manejarse cualquier consorcio que se precie de tal.

--¿Estás hablando directamente de irregularidades?

--Sí, obvio. Me dicen que todos los actos administrativos tienen irregularidades: en actas, en firmas, en no respetar el estatuto... Que se permite la radicación de empresas de transportes cuando no está permitido dentro del Parque. Que se llevan a cabo elecciones apresuradas para la renovación parcial de autoridades, fuera del estatuto y además condicionadas, etc., etc., etc...

--Bueno, parece que la gestión interna deja mucho que desear.

--Es lo que argumentan. Y con mucha firmeza. Incluso hasta aseguran que no se sabe cómo son los vínculos de alquileres, el mantenimiento del parquizado, los negocios con el relleno de terrenos y con el pavimento, los cobros de cheques del Consorcio en cabeza de muchas personas...

--¡Ah bueno! Compleja la cosa...

--Sí, tan compleja que la Justicia estaría tomando nota del tema. Fijate esta perlita. Habrían acordado un crédito bancario de muchos millones en cabeza de nueve empresas del CPI. Y la pregunta surge solita: ¿Para qué necesita eso el Parque?

--Y digo yo, ¿todo esto se lo han manifestado a la presidencia del Consorcio?

--Sucede que el manejo, parece, es muy “personalista” para llamarlo de alguna manera. Esta gente, además, luce muy preocupada en temas que son de vieja data y no tienen solución, como el asfalto interno, la seguridad del área, las cloacas, el gas, el agua, los desbordes pluviales... En fin. ¡De todo!

--¿Qué tan cierto es eso de que las relaciones del Consorcio hacia afuera no pasan por su mejor momento?

--Me aseguran que son malas. ¡Malas! Y en ese sentido enumeran a la Municipalidad, a ABSA, a las propias empresas del Polo... Todo, me dicen, se maneja a la fuerza, de prepo.

--¿Y qué van a hacer, entonces?

--En principio, la idea de esta gente pasa por reunirse en una especie de asamblea, que sería el jueves próximo, y abogar para que se presenten oportunamente todas las listas y así competir en elecciones. Apuntan decididamente a profesionalizar la administración del Consorcio, tratando de construir un Parque a la altura de lo que merece Bahía Blanca, como un soporte más para todo lo que pueda arribar en materia de inversiones y parece que la Muni también está dispuesta a cambiar las cosas.

--Suena bien.

--¡Ahhh! Te cuento que el administrador del Parque no es el que todos suponen.

--¿Raúl Carrete?

--Quien figura legalmente es Leonel Guillermo Gasparri... ¡Más confusión todavía!

--Bueno, otra vez conflicto en puerta, mejor pasemos al ámbito judicial. ¿Tenés alguna novedad?

La causa Coprotur

--¡Me extraña! siempre hay novedades. Te voy a decir una sola palabra y escucho tu reacción: Coprotur.

--¿Eh?

--Qué... ¿No te acordás?

--Sí, cómo no me voy a acordar, con el revuelo que se armó en tiempos de gobiernos anteriores. Se trata del consorcio que desarrollaba actividades turísticas en Bahía y que, según los denunciantes, movía millones de pesos de manera irregular en cuanto a contrataciones de espectáculos artísticos y subsidios. Pero, ¿cuál es la novedad? No me digas que se reactiva la causa...

--Así es. Parece que se reactiva la causa. Algún fiscal ya habría recibido instrucciones de parte de la Fiscalía General.

--Poneme en tema. ¿Cómo había quedado la situación legal?

--Mirá, en 2014, después de 2 años de investigación, el exfiscal Rubén Álvarez no detectó delitos en el manejo de 14 millones de pesos por parte del Coprotur. De 10 hechos denunciados en 2012 por un grupo de concejales de la oposición 6 fueron desestimados como delitos y otros 4 archivados. Consideró Álvarez que no había existido ni malversación de fondos ni defraudación.

--Y la causa fue al archivo...

--Exacto, aunque el cierre no fue definitivo, porque el fiscal general, Juan Pablo Fernández, revocó esa medida y pidió reveer la causa.

--¿Y recién ahora se reanudará?

--El problema es que, en el medio -diciembre de 2015-, Álvarez renunció a su cargo de fiscal y pasó a desempeñarse en la justicia de San Isidro y la fiscalía Nº 18 quedó sin titular y aún hoy sigue en esa condición. Pasaron algunos fiscales subrogantes pero atendieron otras causas. Ahora parece que es el turno, de vuelta, de la del Coprotur.

--Y decime, cuáles eran las denuncias.

--Irregularidades en la confección de actas, redacción de balances y administración; pedido de subsidios; excesos en las partidas presupuestarias; límites excedidos en las contrataciones directas; contrataciones sin participación del directorio y para otros organismos municipales y negociaciones incompatibles con la función pública.

--Bueno, ¿algo más del sector?

--Sí, que el Senado bonaerense aprobó en la última sesión los pliegos para 4 funcionarios judiciales.

--Buena noticia. ¿Quiénes son?

--El fiscal de Menores Christian Alberto Yesari pasará a actuar como juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1; María Fernanda Arzuaga -hasta hoy secretaria- será jueza en primera instancia en lo Civil y Comercial; el abogado Fernando “El Armenio” Kalemkerian asumirá en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y el juez de faltas municipal Gabriel Nardi actuará como defensor oficial en lo Civil y Comercial.

--Muy bien, felicitaciones a todos y que tengan una buena gestión.

--¿Algo del ámbito empresario?

--El viernes participé de “La Noche de las Etiquetas”, la tradicional cata de vinos que organizan los jóvenes empresarios de la Unión Industrial y que volvió a ser un éxito.

--Una buena, sobre todo porque lo recaudado está destinado a fines sociales, pero no quiero pensar que te retiraste alegre del encuentro.

--Me retiré muy bien, como siempre, pero los que aún están muy alegres son los muchachos de la UIBB luego del encuentro que mantuvieron con directivos de la OPDS y de la Autoridad del Agua, sobre todo porque los funcionarios mostraron una gran predisposición para la agilización de trámites que en algunos casos demoran años.

¿Nace Villa Mitre Norte?

--Bueno, pasemos al terreno deportivo. ¿Es verdad que un club fuerte de nuestra ciudad acordó con otro histórico para seguir con su intención de expandirse?

--Sí. Estás bien rumbeado. Y parece que el tema está avanzado.

--¿Sería una especie de fusión?

--No. En realidad es un acuerdo de cooperación. Villa Mitre hace mucho tiempo que detectó que los chicos de la zona Sur de la ciudad, de los barrios El Nacional, Prensa, San Agustín, Millamapu, Los Horneros, Patagonia Norte y varios más, no tienen un club donde practicar fútbol.

--¿Y qué tiene que ver el otro club con eso?

--Que la otra entidad posee un predio muy grande a pocas cuadras pero no tiene esa actividad. Entonces, el acuerdo consistiría en que uno pone el espacio físico y el otro lo remodelaría a su necesidad, además de aportar personal técnico y materiales para trabajar con los chicos.

--Parece un plan ambicioso.

--Sin dudas. A tal punto que apuntan a captar niños de 4 a 14 años y darles competitividad en torneos oficiales. Y según me cuentan, ya en septiembre estaría todo listo para dar el puntapié inicial.

--¿Algo más?

--Tengo alguna data de la región. La semana que viene va a estar movida en los municipios bonaerenses. Como ya habrás leído en “La Nueva.”, finalmente los diputados y senadores se pusieron de acuerdo y eliminaron los impuestos del 6% sobre las facturas de energía y del 4% en las de agua, los cuales iban directamente a las arcas de las comunas.

--Así es, pero tengo entendido que entre Cambiemos y el Frente Renovador, más algunos legisladores del justicialismo dialoguista, llegaron a un acuerdo para que los propios municipios puedan compensar esa pérdida de ingresos mediante el cobro de tasas. Gracias a eso se destrabó el proyecto.

--Efectivamente: los concejos deliberantes podrán sancionar tasas especiales para las empresas prestatarias, por un monto equivalente a ese 6% y 4% que perdieron, y ese cargo no se podrá trasladar a los usuarios.

--Un tiro para el lado de la gente. ¿No?

--A priori te diría que sí, pero esperemos unos días para ver cómo impacta la noticia en las empresas. Porque una cosa es aplicarle una nueva tasa a EDES, o a ABSA, y otra muy distinta es cargar contra las vapuleadas cooperativas de servicios de la región, que en varias localidades brindan tanto el servicio de energía como el de agua.

--No había reparado en ese detalle...

--Pero varios intendentes de la región sí, así que en las últimas horas han iniciado las rondas de consulta pertinentes, tanto con sus ediles como con cooperativistas, para ver a qué punto de acuerdo pueden llegar. Y los que no lo han hecho aún lo harán a partir de mañana, te lo aseguro.

--¿Hay mucha plata en juego?

--En sitios como Villarino, por ejemplo, el intendente Carlos Bevilacqua confesó que ese 6% en las facturas de energía le representa ingresos por 7 millones de pesos anuales.

--Imaginate Bahía...

--Acá algunos hablan de 20 veces la cifra que expuso Bevilacqua, pero no tengo el número fino.

--Pfff... cerrame con alguna cortita, que tengo que ir a comprar las pastas para el almuerzo.

--Dos por uno, mejor, ambas de Monte Hermoso.

--Dale con la primera.

--En el balneario hay mucha expectativa por la licitación del casino local, que se concretaría el 28 de este mes. Se planteó dejar el edificio actual y construir una sala nueva, más moderna y con más espacio para los juegos electrónicos, en una zona con mayor circulación. La que suena más fuerte es la zona este, que está teniendo un desarrollo increíble y con inversiones de alto nivel, pero también me llegó que no es la única alternativa que se podría barajar.

--Tirame el otro dato que traés de Monte...

--El municipio comenzó el relevamiento para conocer el estado de veredas y terrenos baldíos, dispuesto por dos ordenanzas aprobadas este año.

--¿Y en qué va a derivar este relevamiento?

--Cuando lo terminen, el municipio informará a los contribuyentes que correspondiera que tendrán 45 días para solucionar las falencias detectadas. En este marco, podrán adherir al plan lanzado este año que premia con rebajas de tasas al vecino que, para efectuar distintas obras o mejoras, contrate mano de obra local.

--¿Y si no acatan la intimación?

--La comuna empezará a realizar los trabajos y cargará su costo a las boletas de pago de tasas. Las quejas por el estado de las veredas y baldíos no fueron pocas, y el intendente Marcos Fernández quiere darle un corte definitivo al tema. No sólo por una cuestión de estética turística, sino también de salubridad, higiene pública y circulación de peatones.

--¿Algo más?

--No, me voy a comprar los sorrentinos...

--Corré, que te cierran. Esta vez pago yo.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.