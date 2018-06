Los tuits más destacados de #AbortoLegalOClandestino, a días del debate por la despenalización

A 3 días del debate y la votación en Diputados por la despenalización del aborto, el hashtag #AbortoLegalOClandestino es Trending topic en Argentina.

Estos son algunos de los tuits destacados, incluido el de la diputada bahiense Karina Banfi que votará a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

Increíble la cantidad de próvida que salen a desearme la muerte porque aborté, porque les jode que haya podido seguir con mi vida, que no haya sido un trauma. Su abuela, su hermana, su amiga también abortó, no lo dicen porque a ustedes les tienen miedo. #AbortoLegalOClandestino

#AbortoLegalOClandestino Las mujeres católicas también abortamos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir

Esta foto es del primer Ni una menos. Los oradores y sus pañuelos verdes. No me vengan a explicar que aborto legal no es NUM. Yo estaba en ese escenario, no me lo contaron. #AbortoLegalOClandestino pic.twitter.com/XZXC37HANF