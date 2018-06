"Todos los días sucede algo que trata de dañar a la Selección", dijo Claudio Tapia

Ante los rumores surgidos en las últimas horas, en perjuicio de Jorge Sampaoli, actual entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Claudio Tapia, presidente de AFA, habló ante las cámaras de TyC Sports para desmentir los trascendidos y apoyar al actual orientador albiceleste.

“Todos los días sucede algo que trata de dañar a la Selección, a quienes componen la delegación o a la Asociación del Fútbol Argentino. Evidentemente por algo lo hacen y por algo pasa. Yo creo en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es. No me voy a meter en esto, pero sí me molesta porque hay familias en el medio y no se piensa lo que puede causar”, expresó.

“Son cosas que en el final del camino se terminarán dando cuenta todos que fueron mentira, que no existen estas supuestas denuncias hechas contra Sampaoli. De hecho ya se están corroborando que son infundadas. Nosotros no tenemos que detenernos en esto, sino empezar a vivir de lleno el Mundial”, agregó Tapia.

Además, también se encargó de aclarar que cuál es su relación con Sampaoli y el resto del cuerpo técnico.

“Se dicen tantas cosas. Tenemos una muy buena relación con Jorge y con todos los integrantes del cuerpo técnico, con quienes venimos conviviendo hace mucho tiempo. Yo escuché eso y son cosas que no suceden”, cerró.