"El amor propio que tuvo el equipo fue emocionante", dijo el DT de Estudiantes tras vencer a Villa Mitre

Figura fue el juvenil de Estudiantes Valentín Duvanced, aquí marcado por Ojeda (8). Con quien vivió un particular duelo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Pese a que faltan 2 fechas para que culmine la fase regular del torneo de Primera del básquetbol local, el encuentro que jugaron ayer Estudiantes y Villa Mitre tuvo mucho que ver con un juego de playoffs.

Anoche, el albo se quedó con un gran triunfo 80 a 69, como local, y sigue bien prendido en la parte alta de la tabla tras disputarse la 20ª jornada del certamen.

“Fue un partido caliente, áspero...la verdad que hoy respondimos como para un playoffs. Enfrente estaba Villa Mitre, completo, un equipazo...la idea era tratar de ser competitivo y tratar de jugar. Por suerte estuvimos siempre en juego, nos fuimos encontrando con la ventaja y finalmente se dio para nosotros”, entendió Walter Romerniszyn, entrenador de Estudiantes.

Luego de un primer tiempo en el que tuvo remar siempre de atrás, el dueño de casa tuvo un gran tercer cuarto (lo ganó 23-9) y se adueñó del juego.

“Estoy emocionado más que nada porque veníamos con muchas bajas (NdR: Pineda, Mitoire y Ferrandi no jugaron por sendas lesiones). Tuvimos que jugar con un juvenil 40 minutos (Valentín Duvanced), le rompieron la boca, le rompieron un diente y siguió jugando. El amor propio que tuvo el equipo hoy (por ayer) fue emocionante, no sé si jugamos bien o mal pero el amor propio que tuvieron para ganar este juego es muy motivador y me da mucha alegría”, agregó Walter.

En el arranque del juego, Estudiantes sufrió la eficacia de la “Villa” (4-8 en triples en el 1C), sus variantes ofensivas y el buen pasaje de Heinrich (7 puntos en el 2C). Esto hizo que la visita tomará 7 unidades de luz dos veces (19-12 y 29-22) y que escapará rápidamente cada vez que el albo recortaba la diferencia.

“En el entretiempo hablamos que en el inicio nos habíamos comido tres triples por distracción y que habíamos errado muchos tiros cómodos. Habíamos aprobado el primer tiempo, habíamos hecho un gran trabajo desde la actitud y teníamos que mejorar esos aspectos, más el bloqueo defensivo y mover más la pelota adelante para poder ganar”, explicó Romerniszyn.

No obstante, en el tercer cuarto Estudiantes ajustó la defensa y ganó la batalla anímica con un gran pasaje del juvenil Duvanced, que le permitió tomar definitivamente las riendas del partido: ganó el parcial 23-9 y tomó 11 de ventaja.

El juvenil del albo se "fajó" con 2 experimentados como Heinrich y Ojeda y cumplió con creces (anotó 15 puntos y bajó 8 rebotes). Y con Ojeda, además, vivió un particular duelo con varios forcejeos. Uno, le costó una falta antideportiva al interno de Villa Mitre (por un codazo) y otro hizo que Duvanced tuviera que irse al vestuario sangrando por un golpe en la boca.

“Lo de Valentín no sólo me deja tranquilo, sino contento ¡Volvió a jugar con un diente afuera, le sacaron un diente! Es juvenil de primer año...realmente emocionante lo que se brindaron estos muchachos”, enfatizó el entrenador.

Esa diferencia del tercer parcial se amplió en el inicio del cuarto, con 2 triples de Amore y un par de faltas y bonus de Cinti y Castets, para que el albo escapara a 17 y comenzara a sellar el triunfo. Éxito que finalmente se quedó en el Casanova.

Ésta es la síntesis del partido

-Estudiantes (80): M. Castets 17, S. Cinti 21, A. Amore 11, L. Alemañy 9, V. Duvanced 15 (FI); T. Scarpaci 0, N. Berón 3 y J. Rodríguez 4. DT: Walter Romerniszyn.

-Villa Mitre (69): J. Gutiérrez 10, F. Harina 16, F. Amigo 5, J.N. Ojeda 7, R. Heinrich 19 (FI); M. Berdini 5, L. Tardío 5 y R. Santiago 5. DT: Ariel Ugolini.

-Cuartos: Estudiantes, 13-19; 31-34 y 54-43.

-Tiros libres: Estudiantes, 23-34 y Villa Mitre, 15-26.

-Cinco faltas: Cinti y Castets (E); Ojeda y Amigo (VM).

-Árbitros: Emanuel Sánchez y Sebastián Giannino.

-Cancha: Osvaldo Casanova.