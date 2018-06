Para el expresidente Duhalde, si no hay reconciliación "el país se va a la mierda" 

El expresidente Eduardo Duhalde aseguró hoy estar "muy mortificado" por las disputas políticas y destacó que de no concretarse una reconciliación "el país se va a la mierda".

"Estoy muy mortificado por la actitud del gobierno y la oposición, así no salimos, peleándonos permanentemente como estúpidos. Los intereses del país están muy por encima de los de uno u otro bando", manifestó Duhalde.

"Un país con la crisis en que estamos, si seguimos peleándonos no salimos. Si no nos reconciliamos, no hablemos más porque el país se va a la mierda", reiteró el expresidente en declaraciones formuladas esta mañana a radio Caput.

Duhalde, destacó que se debe incluir en el consenso a las grandes empresas aunque aseguró que "el capital es muy egoista, las empresas vienen a llevarse todo lo que pueden, pero los estúpidos son los que los dejan llevarse todo", indicó.

"Lo que tenemos que hacer es no maltratarnos, porque estamos maltratando al país", agregó. (NA)