NBA: Golden State se quedó con el primer punto de las finales

Golden State venció esta noche 124-114 a Cleveland como local, en suplementario (107-107) y se adelantó 1-0 en las finales de la NBA.

Los Cavaliers tuvieron doble chance para quedarse con el triunfo en el tiempo regular, pero no las pudieron aprovechar.

Primero, George Hill hizo 1-2 desde la línea a 4,7 segundos del final (igualó el marcador en 107) y luego J.R. Smith, quien capturó el rebote ofensivo, se confundió, consumió segundos y la jugada culminó en un triple forzado y fallado por el propio Hill.

WOW. We're going to overtime. pic.twitter.com/1YNEniJo1d