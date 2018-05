"Solidaria y con mucha vocación", así definieron a la misionera argentina que murió en Uganda

Eliana Díaz, la misionera de 25 años oriunda de la ciudad bonaerense de Pergamino que murió por un "cuadro infeccioso agudo" en Uganda, donde trabajaba como voluntaria en un campo de refugiados, era una chica "muy solidaria y con mucha vocación", aseguraron hoy sus conocidos.

"Era una chica preparada para hacer estas misiones. Estuvo estudiando en Buenos Aires, trabajó en los barrios pobres de Pergamino con chicos y adolescentes, era muy solidaria y lo hacía con mucha vocación misionera", dijeron a Télam desde el Centro Cristiano Pergamino, organización que envió a Eliana al país africano.

La joven estaba en Uganda desde fines de enero realizando trabajos de evangelización y ayuda humanitaria en un campo de refugiados en Rhino Camp, Arua, donde viven personas en situación de extrema pobreza, en su mayoría mujeres y niños que llegan desde Sudán.

"Cuando se dio la posibilidad de viajar ella fue sin dudar y pidió quedarse un poco más para asistir a los refugiados. Ahora estaba por regresar y sucedió esto", relató otra fuente del grupo evangélico de Pergamino.

"Dios no dijo que la vida fuera fácil, él dijo que valdría la pena", fue una de las últimas publicaciones que Eliana hizo en su cuenta de Facebook, donde la mayor parte de sus mensajes eran salmos y referencias religiosas.

En los últimos meses, Eliana posteaba también fotos con sus nuevos amigos de Uganda, así como imágenes donde aparecía caminando por senderos de selvas o trabajando en el campo de refugiados. En todas se la ve sonriente.

Hace unos días la joven sufrió un cuadro de descompensación general, por lo que tuvo que ser internada, pero en las últimas horas su estado empeoró y murió.

"El médico resumió que la causa de su partida fue un cúmulo de cosas: su pérdida de peso al llegar a Uganda (porque) le costaba comer la comida de allí, la malaria hace unas semanas atrás, una descompensación, falta de potasio y otras cosas más. Ayer tuvo un paro cardíaco y luego fue trasladada a terapia, donde acaba de partir", informó en un comunicado el responsable de la misión, Adrián Agazzani.

El 5 de abril Agazzani publicó una foto en su cuenta de Facebook con el texto "nuestro equipo de viaje al campo de refugiados sudaníes en Uganda", en la que sale Eliana.

Agazzani está haciendo los trámites por la defunción, pero desde el Centro Cristiano Pergamino reconocieron que "no es un tema fácil", ya que "Uganda no tiene consulado argentino y hay que tramitarla en la embajada argentina en Nairobi, Kenia", explicó.

"Los padres no se pueden ni mover del dolor, están devastados", contaron las fuentes evangélicas y agregaron que "darles la noticia no fue grato, es un gran dolor, una tristeza".

Una de las familiares de Eliana, Verónica Díaz, compartió una foto de la joven en su perfil de Facebook con el texto: "Te fuiste haciendo lo que más amabas. Servir a Dios. Danos fuerzas".

Hasta el momento, no se precisó si la familia iniciará el proceso para la repatriación de los restos.

"Era un excelente chica, muy alegre, muy buena persona", contó a Télam otra fuente del grupo evangélico, y explicó que "es común" que grupos de jóvenes de Argentina viajen a otros países a realizar esas misiones.

Desde el Centro Cristiano Pergamino adelantaron además que no realizarán ninguna ceremonia para Eliana en la reunión de esta noche, que se hará en la iglesia evangélica ubicada en Pedro Torres 1095, ya que "no creen que después de la muerte haya que hacer algo, todo se hace en vida". (Télam)