Más allá de las lluvias y la suba del dólar, el futuro aparece complicado

“Nos encontramos en un momento de incertidumbre muy importante debido al contexto macroecónomico y político, con volatilidad en el mercado. Venimos de una campaña agrícola compleja, signada por el contexto climático, con mermas en producción que se van a reflejar en los resultados económicos, sobre todo en la gruesa”.

Para el técnico de la Unidad de Investigación y Desarrollo de AACREA, Esteban Barelli, si bien el panorama adverso que se visualizaba para el sector agropecuario hace apenas algunas semanas ha sufrido algunas modificaciones -producto de la escalada del dólar y la llegada de lluvias oportunas-, la coyuntura general aún se observa complicada para toda la cadena productiva.

A estas conclusiones se llegó hoy, durante un Desayuno Agropecuario llevado a cabo esta mañana en la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, organizado por CREA Región Semiárida y del que participaron productores de la región, además a distintos actores de la cadena productiva, como acopios, exportadores, empresas de insumos y servicios, consignatarias, frigoríficos, la Unión Industrial, el Puerto, CREEBBA, la Bolsa de Cereales y la Cámara Arbitral.

“Durante la jornada presentamos los resultados de las encuestas SEA que hicimos en marzo, buscando generar un espacio de intercambio para, así, tener una visión global de los negocios en agricultura y ganadería”, explicó a La Nueva.

Si bien aclaró que cuando se completaron estos formularios no se esperaba que el dólar tuviera la suba que experimentó en la última semana y se estaba viviendo una incipiente sequía -previa a las buenas lluvias recientes-, Barelli reconoció que ya existía incertidumbre cambiaria.

“Hoy podemos ser optimistas en cuanto a la campaña de fina que se proyecta, porque el clima empezó a responder y hay buenos precios disponibles en futuros para trigo, soja y maíz”, sostuvo.

“De cualquier manera, hay que recordar que algunas regionales no estaban impactadas por la seca y ahora, después de las lluvias, hay cultivos que no se pueden recolectar”, agregó.

En cuanto a la ganadería, reconoció que también sufrió el impacto de la seca, lo que se ve en la falta de recursos forrajeros estivales, lo que tuvo como consecuencia la salida anticipada de novillitos y el apresuramiento de los destetes. Algo similar ocurrirá con las pasturas de invierno, ya que por la seca de semanas atrás habrá menos producción de materia seca.

“Esto también podría ocasionar una caída en términos reales del precio del animal respecto del año pasado, lo que también trae aparejada una suba para el año que viene. Pero no creo que el descenso en el precio se vea en las góndolas, sobre todo por la aumento de los costos que tienen los actores restantes”, finalizó.