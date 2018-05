Patagones: UOCRA se manifestó frente al municipio por obras paralizadas que afectan a 130 obreros

UOCRA Patagones se manifestó hoy frente al municipio para pedir una solución para 130 trabajadores que quedaron desocupados por la paralización de obras públicas.

El secretario general Roberto Lipiante dijo a La Nueva. que en el gremio hay mucha preocupación por "cuatro obras que están detenidas".

Según explicó, en la comarca hay cinco proyectos a cargo de la empresa Constructora Rionegrina, de los cuales uno solo -la ampliación y reparación del cementario municipal- continúa en marcha. Las otras cuatro están detenidas -dijo el gremialista- por un embargo impuesto por la AFIP a la compañía.

"Por eso hay obras paralizadas en Carmen de Patagones y Stroeder. Este parate, sumado a la falta de respuesta de la empresa constructora, nos preocupa mucho y nos mantiene en alerta. Seguimos buscando que el Estado nos ayude a salir del problema, y que el municipio sea responsable solidario”, explicó.

Lipiante señaló que la obra frenada que más ha afectado a los trabajadores es la de 18 casas del barrio 77 Viviendas, del plan Techo Digno.

"Pero no sólo compañeros de estas viviendas están sin trabajo. Está no es la única obra detenida, sino que hay más. Si sumamos todas las obras paradas, ya son más de 130 los obreros desocupados. Cada vez se está recrudeciendo más la situación y la empresa Constructora Rionegrin, todavía no nos ha dado ninguna respuesta; es más, ni a la convocatoria del ministerio de Trabajo se presentó”, destacó el dirigente.

Lipiante dijo que el gremio pretende que el municipio sea responsable solidario "por más que la firma tiene un embargo de 8 millones de pesos".

"Nosotros queremos una solución rápida”, subrayó.

Las obras frenadas, además de las 18 viviendas, son la del Centro Cívico de Stroeder, el edificio del área de Seguridad y la Escuela Secundaria Nº 8. (Agencia Patagones)