"Me saqué de encima el ahogo de 27 años", declaró en tribunales una víctima del cura Ilarraz

Una de las víctimas del abuso sexual de menores por el que se juzga al cura Justo Ilarraz en Paraná declaró hoy a los jueces que este proceso le sirvió para quitarse el ahogo y sufrimiento que padeció durante casi 3 décadas.

El testimonio de Sergio Romero fue la nota saliente del juicio por el que el sacerdote es acusado de abuso sexual y corrupción agravada de chicos de entre 10 y 14 años.

"Me saqué de encima el ahogo que tuve durante 27 años", dijo consternado Romero, quien fue victima de Ilarraz cuando en su adolescencia estudió en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se ordenó sacerdote pero dejó de ejercer al cabo de un año.

"Vine a decir todo lo que dije motivado por mi mujer y mi hijo. Quise contar lo que sabia, porque durante 27 años no pude hacerlo. Quiero seguir sanando con la palabra y siempre con la verdad. Necesito cerrar un ciclo de mi vida",

señaló a Télam.

Romero testificó en una sala de audiencias de los tribunales de Paraná, donde a puertas cerradas y frente a los jueces Alicia Vivian, Gustavo Pimentel y Carolina Castagno, se sustancia el juicio que mañana entra en la etapa de los alegatos.

"Mi fe está intacta. Los que tienen fe, les pido que no decaigan por esto. Esta es sólo la conducta de un hombre. Esto no es algo que sí o sí les tiene que pasar a todos. Fuimos parte de una historia que no queríamos y que asumimos como pudimos", afirmó al salir de la audiencia.

"Lo que dije hoy fue, fue dejar de correr, de escaparme y dejar que ese monstruo salga", subrayó Romero, a quien acompañaron Fabián Schunk, Maximiliano Hilarza y Hernán Rausch, todos declarados víctimas de Ilarraz.

Reveló que al dejar el sacerdocio, religiosos superiores le aconsejaron mudarse de Paraná "porque nadie le daría trabajo a un excura".

Dijo que por ello fue a vivir a Córdoba y ahora vive en la localidad de Alto Valle, donde ahora trabaja como docente.

"Nunca mantuve contacto con otras víctimas. Nos encontramos ahora. Yo no tengo Facebook y nunca quise agarrar un celular por miedo a qué me podían decir o quién lo iba a decir. Estar lejos me mantenía a salvo, seguro", comentó acerca de la decisión de trasladarse lejos de Paraná.

"Había un sentimiento de desencuentro y esos momentos de Ilarraz siempre volvían a aparecer. Cada vez que veía autos parecidos a los de Ilarraz me escondía. Se me aceleraba el corazón: eso me acompañó siempre y hoy vine porque quiero que todo eso me deje de ahogar", remarcó Romero.

El caso y el juicio

Ilarraz está acusado de haber abusado de siete chicos de entre 10 y 14 años entre los años 1985 y 1993, cuando se desempeñaba como preceptor en el seminario católico de Paraná.

Para mañana, además de comenzar los alegatos de la Fiscalía, las querellas y la defensa, se conocerán las declaraciones por escrito de los obispos Juan Alberto Puiggari, Estanislao Karlic y José María Rossi que se ampararon en el Código Procesal Penal provincial que otorga les da ese beneficio.

Hoy el tribunal esperaba el testimonio del cura Luis Anaya, exrector de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Paraná, pero fue desistido por las partes involucradas en el juicio.

Anaya es sobrino del fallecido Jorge Isaac Anaya, que integró la tercera "Junta Militar" de la última dictadura junto con los también fallecidos Leopoldo Galtieri y Arturo Lami Dozo. (Télam)