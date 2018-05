La historia de Iván: el joven al que buscaban en las redes sociales por salvar a un chico

Iván Agustín Medici tiene 21 años y hace un mes superó sus miedos y nerviosismos para ayudar a joven que había sufrido un accidente de tránsito y se estaba ahogando con su propia sangre.

"Lo único que quería era salvarle la vida al pobre chico", contó Iván a LU2 sobre su interacción con Luciano Sandroni, quien iba en moto cuando chocó con un auto en Don Bosco y Entre Ríos.

El caso volvió a salir a la luz tras la búsqueda de la hermana de Luciano en las redes sociales del "chico que le salvó la vida".

Iván contó que en un primer momento los policías que estaban en el lugar no lo dejaban pasar, pero que se mandó igual y puso su campera debajo de la cabeza de Luciano para hacerle RCP.

"Ayer nos encontramos con la hermana y me agradeció", contó el joven y agregó que le gustaría verlo a Luciano para saber cómo está.

El muchacho también contó que aprendió reanimación cardiopulmonar (RCP) en cursos voluntarios que dieron en las escuelas a las que fue.

"No me esperaba esto, es la primera vez que lo hago y gracias a Dios me salió bien", concluyó.