“Soy un jugador limpio”, se defendió Víctor Liz

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

Enviado a Buenos Aires

Después de ser señalado como el responsable de la lesión de Máximo Fjellerup, por la jugada polémica en el juego 1 entre Bahía Basket y Obras Sanitarias que se viralizó durante todo el lunes, Víctor Liz se defendió de las acusaciones.

El escolta de Obras, de 1m88 y quien cumplirá 32 años el próximo sábado, le dijo a “La Nueva.” que se trató de una jugada accidental como consecuencia de que el propio Fjellerup impulsó el cuerpo hacia el suyo, generándose el mal apoyo del pie y el esguince de tobillo izquierdo grado 2 del escolta de Bahía Basket.

“Para mí han sido horas incómodas porque han salido cosas que no son reales. Lo que menos tengo en mi mente durante un partido es lastimar a un compañero”, expresó Liz en la previa del segundo punto de la serie de octavos de final que gana el elenco tachero 1-0 y que continuará hoy en el Templo del Rock, a las 20.

“De hecho cuando sucedió, me dirigí a su entrenador y le pedí disculpas. Le dije ‘mira, la cosa pasó por accidente, no la provoqué ni nada de eso’. Pero hoy (por ayer) las cosas están diferentes. Han salido…

-Al día siguiente del partido, se conoció un video editado, ampliado y con repeticiones de la jugada en la que se comprueba que adelantás una pierna hacia el sitio de caída del atacante.

-No, lo que pasa es que si lo ves desde ángulo probablemente pueda ser cierto. Pero él sale en la dirección contraria para la que yo voy. Yo rompo el pick y me voy de frente a él. Y ya como vi que me ganó el espacio, a lo que atiné fue a subir la mano, de hecho le doy la espalda porque ya había ganado el tiro. Y él lo que hace es que cuando va con el tiro, se lanza hacia mí.

-¿Querés decir que buscó la falta?

-Claro, entonces él no me cae encima del pie sino que me cae en la pantorrilla, me pega en el tobillo y ahí es donde pierde el control porque ya viene de lado (costado). Viene con impulso para adelante para sacarme la falta. Como lo vi así, sólo fui a subirle el brazo. En ningún momento metí el pie. Sino hubiera quedado con los dos pies abiertos. En el video salgo quedando de espaldas. De hecho no tuve ni tiempo de llegarle bien.

-También se conoció otra jugada, del partido ante Quilmes, en el que protagonizaste una acción similar ante Enzo Ruiz. Cuanto menos polémico.

-Mira, la situación está un poco incómoda. Tengo 14 años como profesional y nunca me había topado con ningún tipo de situaciones, con problemas con ningún jugador, de ninguna índole. Nunca me había pasado. El caso ese que están diciendo de Ruiz, él es del tipo de jugador que brinca (salta) y se tira para adelante del defensor, para que uno no le pueda saltar y sacarme la falta. Qué pasa, cuando veo que él salta hacia mí, no tengo otra que pararme. Y el mismo que me sacó la falta me pidió disculpas. ¡El mismo! Porque él sabe que en otra jugada hizo el mismo gesto… Sabía que se me iba a tirar. Y cuando pasó, me dio entre mis testículos una patada. ¿Y después me pidió disculpas otra vez? Ya están generando cosas que no son. No soy de ese tipo de jugador, no voy con mala intención. Soy jugador con demasiada experiencia, sé lo incómodo que puede estar (por Fjellerup) ahora…

-No sé si sabés que podría perderse toda la serie.

-Yo espero que se pueda recuperar. Sé lo incómodo que la está pasando y sé cómo uno se siente en esos momentos y me pongo en su lugar. No quisiera que me pasara. Por eso no le hago nada a nadie dentro de la cancha que no sea defenderlo. A mí, si me pitaron una técnica en todo el torneo es mucho. No ando dando mal foul ni discutiendo con nadie. Salgo a hacer mi trabajo, defiendo lo más limpio que pueda. Cuando las cosas están para pasar, pasan.

-¿Si a Fjellerup lo tuvieras enfrente qué le dirías?

-Claro que le pediría mil disculpas porque fue por mi cuerpo que él cayó. Y que soy un jugador limpio, que no tengo ningún interés en lesionarlo a él ni a ningún otro. Respeto a todos los jugadores porque entiendo que vivimos de esto y no puede venir un rival con malicia a querernos sacar de circulación de trabajo. Entonces, se lo diría a él, como se lo dije a su entrenador. Escuché que ya hay rumores, pero si se lo tengo que decir de nuevo, se lo diré. No tengo ningún interés en que alguien salga lastimado y tampoco que me vengan a poner a mí como me hicieron ver en las redes, que soy un jugador que lo que quiero es lesionar jugadores. Los invito a que repasen mi carrera de 14 años. ¿Qué jugador ha tenido incidentes conmigo dentro de una cancha o a qué jugador he lesionado? Me pasó esta vez por primera vez en mi carrera y en una situación que ya era inevitable porque el jugador venía lanzándose encima de mí. Era inevitable que no hubiera contacto. Que él haya caído en una mala posición, bueno, se dio así. Pero no provoqué nada. Si tengo que pedirles disculpas, lo haré. Y él también, como jugador, debe preguntarse si yo le provoqué la lesión. Está en su conciencia.