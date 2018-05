Qué opinan los economistas sobre la decisión de buscar respaldo en el FMI

Economistas reaccionaron hoy a favor del pedido de la Argentina al FMI para que le otorgue un crédito, aunque advirtieron que la "reacción tardía" del gobierno dificultará el objetivo de tranquilizar los mercados.

El expresidente del Banco Central Martín Redrado sostuvo que negociar con el FMI "muestra que el gobierno busca la credibilidad perdida, fuera del país".

"Es un paso atrás y no se trabajó de manera preventiva con otros multilaterales como Banco Mundial o BID, y además hubo una oportunidad perdida", sostuvo Redrado, al tiempo que advirtió sobre las condiciones que podría exigir el FMI.

Por su parte, el exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen dijo que el anuncio está "bien", pero advirtió que "este es un proceso de negociación y la directora Christine Lagarde no decide".

Agregó que el anuncio "deja un sabor amargo: muestra la incapacidad del país para autolimitarse incluso ante situaciones extremas como en estos días. Falta liderazgo político para explicar y liderar un imprescindible ajuste".

En tanto, el economista Miguel Kiguel opinó que "la línea de crédito del FMI es la opción menos costosa para el crecimiento de la Argentina. Va ayudar a bajar el riesgo país, permitir acceso al crédito para los programa de participación público privada".

"Siempre supimos que el talón de Aquiles del gradualismo era la dependencia del financiamiento externo. Ante un frenazo de ese fondeo la pregunta era cual iba a ser el plan B, si un brusco ajuste o el FMI. Ahora sabemos la respuesta", señaló.

En tanto, el economista José Luis Espert criticó la decisión y la calificó como "el fracaso del gradualismo". El expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli dijo que la decisión es "un analgésico para intentar calmar mercados. Ajuste. Errores de diagnostico y de políticas", añadió.

"Este anuncio calma un poco los mercados, pero no se por cuánto tiempo y los problemas serios que genera pagar el costo corriente con deuda", señaló el economista Fausto Spotorno.

Agregó que la Argentina es "un país que vive de prestado todo el tiempo y que toma deuda para pagar jubilaciones y planes sociales".

El exviceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, dijo que "cuando tenés un cimbronazo la economía que más se destartala es la que necesita más dólares, porque elegimos depender del mercado externo".

"La conducción económica está muy partida en Cambiemos y la responsabilidad de Dujovne tiene más que ver con manejar el gasto que con la política económica. Esto no tiene nada que ver con 2001, no va a haber una crisis que te lleve a defaultear o que no te van a dar los depósitos", dijo Alvarez Agis.

Eduardo Fracchia, economista de la Universidad Austral, dijo que "la idea de recurrir al Fondo parece razonable dado que las condiciones de financiamiento son mejores que las condiciones del mercado". "Esperemos que traiga tranquilidad a la plaza y respaldo para las medidas de fondo que el gradualismo precisa con la finalidad de seguir cumpliendo el objetivo de bajar la inflación", agregó Fracchia. (NA)