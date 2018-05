El deporte, una luz en medio de la oscuridad que genera el cáncer

Por Nicolás Batista / nbatista@lanueva.com

Salud y enfermedad. Solos y acompañados. Angustia y esperanza.

En nuestro idioma existen palabras que son “enemigas”. Antónimos que se nutren unos de otros para ganarse su momento.

A veces, excede lo lingüístico y la fantasía pasa a ser parte de la realidad del ser humano.

Ahí, en el contexto de la vida, las peleas se tornan internas y muchas veces desiguales por culpa de factores externos, como patologías que construyen escenarios inesperados. En esa batalla, ellos, los que luchan contra el cáncer, tienen a un aliado: el deporte.

Estudios originarios de diferentes partes de Europa y Estados Unidos manifiestan los beneficios que genera realizar actividad física regular en pacientes que padecen esta enfermedad, que tiene un alto porcentaje de mortalidad mundial.

“En los últimos años se ha publicado mucha data de importancia y que llama la atención. Los dos conceptos principales son: aquellas personas sanas que hacen actividad física regular, esto es al menos tres veces por semana durante 45 minutos o más, tienen muchísimo menos riesgo de desarrollar cáncer que personas que son sedentarias o tienen otros factores de riesgo”, explicó Fernando Petracci, bahiense, oncólogo (especializado en medicina interna y cáncer de mama) y ultramaratonista de elite mundial.

“El otro concepto radica en que está visto que a largo plazo los pacientes que comienzan a hacer actividad física, o incrementan su regularidad después de tener diagnóstico de cáncer, generan un impacto en dos puntos principales: reducir las posibilidades de que sufran una recaída en la enfermedad y, lo más importante, es que impacta positivamente en las chances de curación”, sentenció Petracci.

Juntos es mejor

La cruzada con el cáncer es un proceso tan complejo como inolvidable para todas aquellas personas que lo sufren o sufrieron, directa o indirectamente. Y el deporte es un factor que puede resultar fundamental.

“Puede ser una vía de escape. Si hay algo que tiene de beneficioso es que libera la mente y genera ciertas hormonas que crean un estado de ánimo positivo a la hora de afrontar diferentes problemas en la vida diaria”, comentó Petracci.

“Las modificaciones emocionales que sufre una persona después del diagnóstico de cáncer -agregó-, independientemente de si la enfermedad es de buen pronóstico o no, dejan una secuela para el resto de su vida. Y muchas veces se encuentran solos (ver aparte)”.

Por eso, la socialización que se construye integrando un grupo, la relajación mental que aparece y la creatividad que surge es un proceso ineludible para que el paciente note un bienestar necesario.

“Todo eso impacta hasta en la expresión genética: qué genes se activan o no, cómo se reducen procesos de inflamación a nivel corporal, cómo se activa el sistema inmunológico para hacer una vigilancia sobre células que estén en vías de desarrollo de cáncer. Todo esto está estudiado y demostrado”, enfatizó el bahiense.

Cabe resaltar que la actividad física, regulada y con un asesoramiento profesional, fomenta un buen estado de ánimo general. Afirmación frecuente pero que muchos pierden de vista a causa de la vorágine diaria.

“Ya está demostrado, hace mucho tiempo, que las personas que viven solas y tienen tendencia a la depresión son individuos con más chances de enfermarse de distintos tipos de patologías, no sólo psicológicas sino cardiovasculares y oncológicas. Todo a diferencia de aquellos que están rodeados de una familia, de amigos y realizan actividades recreativas”, afirmó Petracci.

De hecho, ese escenario ayuda a sobrellevar un posible tratamiento quimioterapéutico o de radioterapia, reduciendo la latencia de toxinas que invaden y afectan al cuerpo.

“La actividad física reduce los efectos tóxicos del tratamiento y su latencia: principalmente la fatiga, los trastornos del sueño, dolores musculares y articulares. Mucha sintomatología que impacta a largo plazo en la vida del paciente, generándose así otras patologías. Por eso es que uno insiste en realizar actividad física regular”, destacó el profesional.

Moverse y divertirse

El deporte y las diferentes actividades físicas complementarias evolucionaron a lo largo del último tiempo, a raíz de los avances tecnológicos y estudios corporales, que permitieron crear un ámbito multidisciplinario y detallista.

En este escenario actual, las opciones son variadas, pero hay un concepto que no se modifica: el deporte o la actividad debe divertir.

“En mi experiencia --cuenta Fernando-- hay pacientes que vienen y me dicen 'en el gimnasio me aburro'. Hay que buscar actividades que le generen divertimento y lo motiven para salir de su casa”.

Una sensación placentera, al momento de moverse y en lo posterior, forjará bienestar y regularidad. En conecuencia, salud, siempre y cuando todo se desarolle bajo el consejo de un profesional.

“Las personas deben tomar a una actividad como una parte rutinaria de su vida. No dejarla para cuando llegue el verano o uno tenga un poco más de tiempo. Está bien que la carga horaria de cada individuo es diferente, pero hay que hacerse un tiempo, porque eso impacta en cuánto y cómo va a vivir uno”, aseguró Petracci.

Ellos lo vivieron en primera persona

Julio Piñeiro: Piloto, actualmente compitiendo en Midget

"El médico me recomendó no hacer un montón de cosas, menos correr. Se daba cuenta que era mi cable a tierra. Es más, mi papá y mi señora no entendían cómo me dejaba correr. Él les respondió que las prohibiciones eran varias, pero que me tenían que dejar hacer algo que me hacía bien, algo que me sacaba un poco del problema", comentó Piñeiro, quien padeció linfoma de Hodgkin y en la primera etapa de su tratamiento corrió en la categoría zonal Sport Prototipos. No obstante, tuvo que cerrar su taller y dejó de ir a otros: "No podía estar en lugares cerrados. Es como que te van limitando y te tienen todo el día pensando en la enfermedad", reflexionó el piloto bahiense.

Emilio Tellarini: Jugador de rugby del club Argentino

Tellarini se topó con el mayor desafío de su vida cuando integraba el equipo M-19 del club Argentino y le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. "Todas las personas que conocí en el deporte siempre me apoyaron. Los chicos iban al hospital, pero bueno, no los podía ver por el tema de las defensas. Eso fue un baño de realidad. Igual sentí el apoyo de todos. A los dos meses pude salir al exterior, digamos, con barbijo. Y lo primero que hice fue ir a la cancha. Me habían hecho una bandera. Fue todo muy emotivo", expresó Tellarini, quien superó el desafío y pudo retornar. "A fines de 2012 o 2013 pude volver a jugar. Despacio pero volví. Quería jugar por haberme perdido ese año con mis amigos", aseguró.

Maira Amitrano: Jugadora de vóleibol del club Liniers

“El deporte me ayudó bastante al regalarme compañeras, porque formamos un grupo relindo. Durante el año y medio que estuve en tratamiento me escribieron todos los días, me invitaban a todos los partidos y hasta me hicieron una bandera”, repasó Maira Amitrano, quien superó una leucemia. “Dejar de entrenar es lo que más me costó, porque me despejaba, me hacía olvidar de temas personales, la escuela, cualquier cosa. Era una hora y media estando en la cancha en la que me olvidaba por completo lo que pasaba afuera. Y la verdad que dejar el deporte durante ese tiempo me costó. Tuve miles de cosas durante ese año y medio y realmente lo necesitaba. Pero supe encontrar otras alternativas para despejarme", concluyó.

Luis Díaz: Exjugador y director técnico de fútbol

"La leucemia que me tocó vivir fue un golpe que me dio la vida. A veces, hay cosas que te tienen que pasar para darle valor a otras. Desde ese momento empecé a valorar más a la familia, a la gente que te quiere y a los amigos. Yo era fútbol, fútbol y fútbol... Vivía para el fútbol. Era mi prioridad. Y comprobé que primero está la vida. A la enfermedad le puse el cuerpo; pasé por transfusiones de sangre, 2 años de tratamiento con quimioterapi;, la vengo peleando desde hace 5 años, aunque ya no hay células malas. Le digo a todos que no bajen los brazos, que se aferren al deporte, a la familia; hay que ser fuertes de la cabeza, tener fe y no hacerse mala sangre. El deporte es lo mejor para salir adelante".

Leonardo Sandón: Exbasquetbolista bahiense y entrenador.

"Mentalmente, el deporte fue clave en mí. Cuando estaba por comenzar el ciclo de quimioterapia, en enero (1998), sabía que en junio o julio se jugaba el Campeonato Argentino de Mayores. Me motivé con eso", confesó Sandón, quien padeció un tumor maligno en el testículo izquierdo. "Cuando terminé el proceso de tratamiento empecé a hacer natación para agarrar aire, alrededor de un mes, y luego pude jugar el torneo. Pensaba en recuperarme rápido", agregó. "Para alguien que esté sufriendo le puedo aconsejar que sea inconsciente. Yo creí que tenía una gripe. También fue mi edad, a los 28 años. Quizás si me tocara ahora sería otra cosa. En ese momento, ser inconsciente me sirvió porque no vivía con miedo de morirme", cerró.